Boekenweekgeschenk Salman Rushdie uit 2001 gratis online beschikbaar

2001: schrijver Salman Rushdie op het Boekenbal met Padma Lakshmi. Beeld anp

Woede is de titel van het Boekenweekgeschenk van Salman Rushdie uit 2001. Hij was de eerste buitenlandse schrijver die werd uitgenodigd met zijn pen de Boekenweek kracht bij te zetten. Hij schrijft over die Book Week in zijn autobiografie uit 2012, Joseph Anton. Op het Boekenbal in de Stadsschouwburg maakte hij (maar misschien nog wel meer zijn toenmalige ravissante echtgenote Padma Lakshmi, zoals hij constateerde) op de rode loper furore .

Joseph Anton is de schuilnaam waaronder Rushdie (naar Joseph Conrad en Anton Tsjechov, bijgenaamd Joe) tien jaar ondergedoken moest leven na de fatwa die Ayatollah Khomeini in 1989 over hem uitsprak vanwege zijn roman De duivelsverzen. Maar sinds de millenniumwisseling bewoog Rushdie zich in zijn nieuw verkozen woonplaats vrijer door het leven. Woede was met 254 bladzijden bijna drie keer zo dik als de meeste Boekenweekgeschenken, maar voor Rushdie een dunnetje. Dat smaakte naar meer, schrijft hij in Joseph Anton – met ook meteen de opmerking dat hem dat nadien en ook in zijn persoonlijke verhaal van meer dan 600 bladzijden niet is gelukt.

De stichting CPNB die de Boekenweek organiseert en lezerscommunity Hebban hebben in overeenstemming met Andrew Wylie, de agent van de vrijdag bij een aanslag op zijn leven ernstig gewond geraakte schrijver, besloten Woede gratis online beschikbaar te stellen.

Machtiger dan het zwaard

“Na de aanslag op zijn leven vorige week overheersen zowel woede als een gevoel van machteloosheid,” aldus en verklaring van de samenwerkende organisaties. “Dat iemand geprobeerd heeft een schrijver en voorvechter van het vrije woord monddood te maken, is verschrikkelijk. Bedreiging en geweld zijn nooit een oplossing. Inmiddels weten we dat Rushdie de aanslag waarschijnlijk overleeft. Laten we er samen voor staan dat de pen machtiger blijft dan het zwaard en zijn werk herlezen.”

Woede verscheen in een oplage van 725.000 exemplaren, tot verwondering van Rushdie zelf. Het thema van de Boekenweek was dat jaar ‘Het land van herkomst – schrijven tussen twee culturen’. Maar als internationale roman verdronk Fury , over een historicus van Indiase afkomst die een moeizaam huwelijk ontvlucht door zich in New York te vestigen, door de aanslagen van elf september.

Tijdens de Boekenweek 2021 was het verhaal wel tijdelijk opnieuw digitaal verkrijgbaar: naar aanleiding van 20 jaar hoofdsponsorschap van NS werd er een e-bookbundel samengesteld met de Boekenweekgeschenken van 2001 tot en met 2020. Het rode licht voor de nieuwe online publicatie kwam woensdagmiddag.