Bob Dylan zegt sorry: speciale uitgave boek niet écht door hem gesigneerd

In zijn boek The Philosophy of Modern Song neemt Bob Dylan 600 nummers onder de loep. Beeld EPA

Bij de betere boekhandel haal je hem voor 30 euro, The Philosophy of Modern Song. In 352 pagina’s laat Bob Dylan zijn licht schijnen op 600 liedjes van andere artiesten. Nina Simone, Frank Sinatra, Johnny Cash, Cher – allemaal komen ze voorbij.

Voor wie net iets dichter bij de grote meester wil komen, is er ook een speciale uitgave. Een door Dylan zelf gesigneerde editie in een beperkte oplage van 900 stuks. Exclusiviteit is niet goedkoop, getuige het prijskaartje: 599 dollar moet het boek kosten, zo’n 570 euro.

Maar goed, dan heb je wel een handtekening van Dylan, mét authenticiteitsverklaring. ‘U hebt iets heel speciaals in handen,’ schrijft uitgever Simon & Schuster aan de gelukkige koper. ‘Dit boek is met de hand getekend door Bob Dylan.’

Extreem vaste hand

Fans deelden online trots foto’s van de krabbels. Eén ding viel al snel op: Dylans handtekeningen leken wel erg op elkaar. Had de inmiddels 81-jarige zanger een extreem vaste hand of was de authentieke handtekening toch niet zó authentiek?

Het laatste, zo bleek. Dylan had gebruikgemaakt van een ‘autopen’, een soort handtekeningenmachine. De zanger zelf heeft inmiddels zijn excuses aangeboden. ‘Gebruikmaken van een machine was een inschattingsfout die ik meteen wil herstellen,’ schrijft hij op Facebook.

Dylan legt ook uit hoe het zover heeft kunnen komen. Bij signeersessies wordt hij normaal gesproken ondersteund door een team van vijf mensen, tijdens de pandemie was het lastig dicht op elkaar samen te werken. Tel daar een flinke aanval van duizeligheid (‘vertigo’) bij op, en met de naderende deadlines werd besloten tot het gebruik van de autopen. Dylan, schrijft hij in zijn spijtbetuiging, zou zijn verteld dat de autopen ‘continu’ wordt gebruikt door schrijvers en kunstenaars.

Inmiddels blijkt dat ook een aantal kunstwerken van Dylan is ondertekend met een machine. Verder zou de zanger altijd met zijn hand een krabbel hebben gezet, benadrukt hij.