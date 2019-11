Bloomberg doet mee aan Amerikaanse presidentsverkiezing

Michael Bloomberg. Beeld EPA

De democraat heeft zondag aangekondigd officieel deel te nemen aan de presidentiële race voor zijn partij.

De nominatie is een ommekeer voor de 77-jarige Bloomberg, die in maart nog zei dat hij zich niet verkiesbaar zou stellen voor de race naar het Witte Huis in 2020. “Ik doe mee om Donald Trump te verslaan en Amerika weer op te bouwen. We kunnen ons geen vier jaar meer van de roekeloze en onethische acties van president Trump veroorloven,” zei hij in een verklaring.

Bloomberg had al voorbereidingen getroffen en in verschillende staten de nodige documenten ingediend voor mogelijke deelname aan de voorverkiezingen. De democraat Bloomberg, die ooit het naar hem vernoemde financiële- en mediabedrijf oprichtte, wordt beschouwd als een van de rijkste mannen ter wereld. Hij kan dus aanzienlijke financiële middelen inbrengen in een verkiezingscampagne tegen Trump (73), die opnieuw wil deelnemen aan de verkiezingen voor de republikeinen.

Bloomberg sluit zich rijkelijk laat aan bij een overvol veld van kandidaten bij de Democraten. Hoewel veel partijcollega’s al zijn gestopt, werpen nog altijd bijna twintig democraten zich in de race voor de presidentiële nominatie van hun partij. De meesten voeren al maanden campagne. De voorverkiezingen, waarin de democraten uiteindelijk hun kandidaat voor de presidentsverkiezingen in november 2020 bepalen, beginnen begin in februari in Iowa.

Bloomberg geldt als een gematigde democraat, en is vooral een concurrent voor de voormalige Amerikaanse vice-president Joe Biden, die in de peilingen nog steeds vooraan staat. Andere prominente democratische kandidaten zijn de linkse senatoren Elizabeth Warren en Bernie Sanders, die zich herhaaldelijk verzetten tegen de superrijken zoals Bloomberg. Sanders zei bijvoorbeeld dat men de verkiezingen niet kan kopen.