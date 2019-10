Blokkade weg Frankrijk-Spanje door protest

Duizenden betogers protesteerden donderdag in Barcelona tegen de veroordeling van negen separatistische leiders Beeld EPA

Er zijn onder meer spijkers op het wegdek gegooid. De autosnelweg A2 is bij Lérida, ten westen van Barcelona, ook geblokkeerd door betogers.

Zij hebben opgeroepen tot een staking op vrijdag om te protesteren tegen de veroordeling van negen separatistische leiders die in 2017 hoge regeringsfuncties bekleedden. Ze kregen begin deze week celstraffen van negen tot dertien jaar wegens hun rol bij een illegaal en chaotisch referendum dat in oktober 2017 de afscheiding van Spanje moest inluiden.

In Barcelona zijn tal van toegangswegen onbegaanbaar. Groepjes activisten belagen winkeliers en dwingen ze luiken of deuren te sluiten, melden plaatselijke media. De ongeregeldheden van de afgelopen dagen lokken ook ‘beroepsrelschoppers’ naar Catalonië. Zo zouden tal van beruchte in het zwart gehulde ‘casseurs’ (hooligans) uit Frankrijk naar Barcelona zijn gekomen. Ook zijn er botsingen gemeld tussen extreemrechtse manifestanten en separatisten.