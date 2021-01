‘Blijf veilig,’ zegt de caissière in een uiterst gespannen Washington op inauguratiedag

Beeld EPA

Ze weet niet zeker of het wel mag, zegt Nadine Seiler, maar voor de zekerheid draagt ze een opvouwbare wapenstok in haar kontzak. Ze laat zien hoe het werkt: een klein zwart slagwapen komt tevoorschijn als ze een knopje indrukt op het zwarte penachtige voorwerp. En hier, kijk, pepperspray. Seiler, een 55-jarige administratief medewerker en activist, wijst op het busje dat aan een haakje aan haar spijkerbroek hangt.

Ze is dagelijks in het centrum van Washington en voelt zich er als zwarte vrouw helemaal niet veilig sinds gewapende rechtsextremisten met fanatieke Trumpfans naar de stad kwamen om Congresleden in het Capitool te belagen. Leden van de ultrarechtse Proud Boys trokken eind vorig jaar ook al eens door Washington, op zoek naar vechtpartijtjes, en dat eindigde met gewonden. Extremisten dreigen ook de inauguratie van vandaag te verstoren.

Er schalt vrolijke reaggaeton uit de boxen, hier op Black Lives Matter Plaza, het plein direct voor het Witte Huis dat de burgemeester van Washington naar de antiracismebeweging noemde. Seiler blijft alert. Ze is hier vaak, om te voorkomen dat posters en spandoeken nog eens van het hek rond het Witte Huis worden gescheurd door Trumpaanhangers. De laatste dagen let ze extra op rondhangende mannen. ‘Gevaar: gewapende fascisten’, staat op waarschuwingsposters rond het kruispunt. Met stoepkrijt heeft iemand een boodschap op het asfalt gekalkt: ‘binnenlandse terroristen niet welkom’.

Extremisme

Nu de Amerikaanse hoofdstad bijkans oogt als de frontlinie in een oorlog laten sommige groepen online doorschemeren dat ze hun gewapende protesten voor nu afblazen. Vandaag zijn in Washington naar schatting 26.000 militairen op de been. Het geeft zwarte burgers niet per se een veilig gevoel. Extremisme is ook doorgedrongen tot de Amerikaanse veiligheidsdiensten.

Na de aanval op het Capitool op 6 januari bleken diverse aanwezigen voormalige of zelfs actieve militairen en agenten, soms lid van militie-achtige groepen. Het gevaar kan weleens van binnenuit komen, erkent ook defensie. De FBI screent alle militairen die de inauguratie bewaken.

Demonstranten protesteren tegen scheidend president Donald Trump op Black Lives Matter Plaza in Washington, 19 januari 2021. Beeld Getty Images

Maria Osborne, administratief medewerker in een ziekenhuis, blijft vandaag zoveel mogelijk thuis. Ze trok twaalf jaar geleden nog naar het centrum om de eedaflegging van Barack Obama van dichtbij mee te maken, maar nu blijft de veertiger het liefst zo ver mogelijk bij de ceremonie vandaan. Ze vermeed het centrum de afgelopen dagen al.

“Wij zwarte burgers moeten nog steeds op onze hoede zijn,” zegt ze. “De politie en het leger kunnen wij niet vertrouwen. Ze waren nota bene ín het Capitool.” Afgelopen zomer moest ze zich nog uit de voeten maken toen diezelfde veiligheidsdiensten een vreedzaam antiracismeprotest met traangas wegveegden, brengt ze in herinnering. “Het is niet gegarandeerd dat ze mij helpen als het nodig is.”

Campagnebordjes

Washington is overwegend blij dat Trump vandaag de stad verlaat en naar zijn resort in Florida vliegt. Nergens werd de vertrekkend president zo verafschuwd als hier – 92 procent van de Washingtonians stemde in november op Biden. In de woonwijken rond het Capitool staan zijn campagnebordjes nog in de voortuinen, en verschijnen Kamala Harrispetjes om stil te staan bij de komst van de eerste vrouwelijke vicepresident. Maar echt feest wordt weinig gevierd, in de belegerde stad.

Blijf veilig, drukt de caissière in de supermarkt je hier op het hart. Sommige bewoners vertellen in de lokale media dat ze voor de zekerheid geen Spaans meer spreken in het openbaar, of de stad deze week verlaten. Nadine Seiler neemt ook voorzorgsmaatregelen, als ze zich een weg langs alle afzettingen rond het Capitool baant. “Sinds 6 januari steek ik over als ik een groepje witte mannen zie op straat. Ja, ik profileer etnisch, zoals ze met ons ook doen,” zegt ze. Nu de stad verlaten is, loopt ze zoveel mogelijk midden op de weg, op afstand van gebouwen. “Want wat als er een bom afgaat?”

Eerder deze maand werden twee pijpbommen gevonden bij de kantoren van de Democratische en Republikeinse partij in de stad. De maker is nog altijd niet gevonden. De Nationale Garde waarschuwde militairen voor zelfgeknutselde bommen rond de inauguratie.