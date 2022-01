Bitcoin zakt (verder) weg door de crisis in Kazachstan. Hoe komt dat?

De zorgen over Kazachstan vertaalden zich naar de koers van de digitale munt, die sinds woensdag ruim drieduizend euro is gedaald van ruim 41.000 euro naar ongeveer 37.000. Beeld EPA

En laat delven nou net een onmisbare schakel zijn binnen het bitcoinnetwerk. Het systeem rond de bitcoin werkt op basis van de blockchain, een soort elektronisch logboek – of eigenlijk: een oneindige ketting van digitale ‘blokjes’, opgeslagen op een oneindig aantal plaatsen – waarin alle transacties met de digitale munt worden bijgehouden.

Om de nieuwe transacties veilig te verwerken, moet een wiskundige puzzel worden opgelost. Daarvoor is veel rekenkracht nodig. Het verzorgen van de rekenkracht is de taak van de delvers – ook wel ‘miners’, in cryptojargon. Allemaal hopen ze de puzzel als eerst op te lossen. Want wie dat lukt, is binnen: de gelukkige delver krijgt uitbetaald in bitcoins.

Hoe groter de rekenkracht, hoe groter de kans op de beloning. Dus zetten delvers enorme computersystemen in, vaak bestaand uit videokaarten. Ondertussen houden ze daarmee het bitcoinnetwerk in de lucht.

Win win, zou je zeggen, maar op dit punt wordt een abstract verhaal concreet: voor al die computersystemen is energie nodig. Veel energie. Dat kost geld, dus gaan de delvers op zoek naar locaties waar energie niet al te zeer aan de prijs is.

Goedkope energie

Kazachstan bijvoorbeeld. Het land is rijk aan kolen, energie is er niet al te duur. Bovendien is de wetgeving gunstig. Want ook dat is een belangrijke voorwaarde voor delvers: lange tijd gold China wereldwijd als centrum van het bitcoinminen, tot de overheid vorig jaar ingreep en het delven verbood. De bitcoin was de Chinezen te onvoorspelbaar.

Daarbij vormt het minen een grote belasting op het energienetwerk. Energie die – volgens critici – beter aan iets anders kan worden besteed.

Maar in Kazachstan spelen dergelijke bezwaren niet of nauwelijks. Het land is sinds de Chinese exit uitgegroeid tot een centrum van bitcoinminen. Het tweede land ter wereld zelfs, na de VS.

Sinds deze week kampt Kazachstan echter met toenemende onrust. Wat begon als een protest over verhoogde brandstofprijzen – voor de goede orde: niet door de bitcoin – heeft inmiddels meer weg van een volksopstand. President Tokajev heeft het door de Russen gedomineerde bondgenootschap CVVO om hulp gevraagd. En hij heeft het internet platgelegd.

Koers gekelderd

Dat laatste raakt niet alleen de betogers, maar ook de delvers die toegang zoeken tot het bitcoinnetwerk. De zorgen over Kazachstan vertaalden zich ook naar de koers van de digitale munt, die sinds woensdag ruim drieduizend euro is gedaald van ruim 41.000 euro naar ongeveer 37.000.

Overigens speelt ook een beslissing van de Amerikaanse centrale bank, de FED, daarin mee. Uit de notulen van een beleidsvergadering blijkt dat de Amerikaanse rente sneller kan worden verhoogd dan verwacht. Beleggers stappen dan eerder uit risicovollere beleggingen, zoals cryptomunten.