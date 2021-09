Bisschoppen Canada maken excuses voor misbruik op inheemse internaten

Mensen komen samen bij een herdenkingsplek bij een voormalig internaat in Kamloops (British Columbia, Canada), waar eerder dit jaar de graven van 215 inheemse kinderen werden gevonden. Beeld AFP

“Wij, de katholieke bisschoppen van Canada, betuigen ons diepe berouw en verontschuldigen ons ondubbelzinnig”, stellen de kerkleiders in een verklaring, waarin ze ook zeggen “volledig toegewijd” te zijn aan verzoening. De bisschoppen schrijven dat zij “het lijden” en het “ernstige misbruik” dat de slachtoffers is aangedaan, erkennen.

De afgelopen 165 jaar, tot in 1996, werden ongeveer 150.000 inheemse kinderen op 139 scholen gedwongen gescheiden van hun families. Daar moesten ze zich aanpassen aan de cultuur van de witte bewoners van Canada, terwijl ze geïsoleerd werden van hun eigen familie, taal en cultuur. Daarbij werden ze slachtoffer van ondervoeding en fysiek en seksueel misbruik. Een nationale onderzoekscommissie, die van “culturele genocide” spreekt, meldde eerder dat op de scholen meer dan 4000 doden zijn gevallen.

“Veel katholieke religieuze gemeenschappen en bisdommen namen deel aan dit systeem, wat leidde tot de onderdrukking van inheemse talen, cultuur en spiritualiteit, waarbij de rijke geschiedenis, tradities en wijsheid van inheemse volkeren niet werden gerespecteerd”, aldus de bisschoppen. “We erkennen ook met droefheid het historische en aanhoudende trauma en de erfenis van het lijden en de uitdagingen waarmee inheemse volkeren tot op de dag van vandaag worden geconfronteerd.”

Paus Franciscus

De katholieke kerk heeft eerder felle kritiek gekregen in Canada, omdat het Vaticaan in de ogen van onder anderen premier Justin Trudeau weigert verantwoordelijkheid te nemen voor de misstanden op de internaten. Paus Franciscus sprak eerder zijn “afschuw” uit over de macabere ontdekkingen, maar inheemse leiders willen ook een mea culpa uit zijn mond horen komen. In december staat in het Vaticaan een ontmoeting gepland tussen hen en de paus.

De Canadese bisschoppen zeggen in hun brief ook toe documentatie en archieven beschikbaar te stellen die mogelijk kunnen helpen bij het identificeren van de slachtoffers die in de anonieme graven bij de internaten zijn gevonden. Ondertussen wordt verder gezocht naar meer mogelijke graven, onder meer door middel van bodemradartechniek.

Op 30 september is er in Canada voor het eerst een ‘Nationale dag voor waarheid en verzoening’, ter ere van de verdwenen kinderen en de overlevenden van de internaten.