Bilvergroting: razend populair, maar ook riskant

Een 42-jarige vrouw overleed vorige week in het ziekenhuis, nadat er complicaties waren ontstaan bij een bilvergroting in een kliniek in Düsseldorf. Maandag bevestigde de officier van justitie dat er vorig jaar ook al een vrouw was overleden na dezelfde behandeling. Het zou gaan om een 20-jarige studente.

De exacte oorzaak van de twee sterfgevallen is nog niet duidelijk; de Duitse autoriteiten hebben beide zaken nog in onderzoek. De kliniek in het Centrum van Düsseldorf is in handen van een man die opgeleid was tot internist. Hij is dus geen plastisch chirurg.

Implantaten

De Brazilian buttlift wordt ook in Nederland steeds populairder, al zijn er geen exacte cijfers beschikbaar. Op sociale media als Instagram pronken influencers met hun volle derrière. “En dat zien wij terug in het aantal vrouwen dat een bilvergroting wil,” zegt Diana Gabriëls van de gelijknamige kliniek voor plastische chirurgie in Barendrecht. “We krijgen er elke maand meer over de vloer.”

Vrouwen met veel volgers of abonnees op Instagram en YouTube, krijgen bij Gabriëls korting op een behandeling. Zo kwamen Temptation Islanddeelnemers Pommeline en Rosanna aan een opgeknapte bilpartij. “Ik speel zeker in op de populariteit van dat soort vrouwen op sociale media,” zegt Gabriëls. De reclame van influencers, levert haar een hoop klandizie op. Hoewel ze de bilvergroting zelf ‘onzin’ vindt, kan iedereen in Barendrecht terecht voor een behandeling. “Zolang het gezondheidstechnisch maar verantwoord is.”

Vrouwen (mannen doen het minder vaak) die een bilvergroting willen, hebben twee opties: het inbrengen van implantaten of het inspuiten van eigen lichaamsvet onder de bilspier. De laatste behandeling wordt in Nederland het vaakst toegepast. Voor goedkope implantaten reizen Nederlanders af naar landen als Turkije en de Dominicaanse Republiek, is te zien in berichten op sociale media. “Ik ken zelfs verhalen van vrouwen die naar Irak gaan,” zegt Gabriels. “Ik vind dat onverstandig. Je weet niet of de persoon door wie je wordt behandeld, goed is opgeleid.”

Dramatisch

Er zijn dan ook genoeg verhalen over buitenlandse bilvergrotingen met dramatische gevolgen, zoals de Nederlandse vrouw die vorig jaar in Turkije borstimplantaten in haar billen kreeg. Maar ook met het inspuiten van lichaamsvet gaat het regelmatig mis. Soms wordt het vet te diep ingespoten, waardoor vetpropjes via de bloedbaan in de longen of het hart terechtkomen. Dat kan fatale gevolgen hebben.

Wereldwijd heeft een bilvergroting in 1 op de 3000 gevallen een dodelijke afloop, bleek vorig jaar uit internationaal onderzoek. De afgelopen jaren kwamen verhalen naar buiten over sterfgevallen in Brazilië, Turkije en de Verenigde Staten, nu is dus ook Duitsland aan de beurt.

Bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is niet bekend hoe vaak in ons land complicaties optreden bij bilvergrotingen. “Het is een relatief riskante ingreep,” bevestigt Ali Pirayesh, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Esthetische Plastische Chirurgie (NVEPC). “Zelfs bij mij kan het misgaan. Moet je nagaan als je bij iemand die hier niet voor is opgeleid op tafel ligt.’’ Pirayesh verwijst naar de internist in Düsseldorf. “Dat kan natuurlijk niet. Het is alsof ik een hoornvliestransplantatie uitvoer.”

Iedere arts mag het doen

In Nederland is een behandeling als een bilvergroting niet het exclusieve terrein van plastisch chirurgen. Wie de operatie uitvoert, moet opgenomen zijn in het BIG-register voor artsen. “En dan zijn er nog andere vogels van divers pluimage die zeggen dat ze de behandeling kunnen uitvoeren,” zegt Pirayesh. “Het Zorginstituut is bezig met het opstellen van bekwaamheidseisen voor het uitvoeren van cosmetische ingrepen. Ik hoop dat daarin wordt vastgelegd welke beroepsgroepen behandelingen als deze mogen uitvoeren.”