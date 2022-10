Bijna elk land kan een vuile bom maken, maar hoe doe je dat?

De Russische president Vladimir Poetin onlangs bij een training van militairen in het westen van Rusland. Het land beschuldigt Oekraïne ervan een zogeheten vuile bom te willen inzetten. Beeld ANP

Wat is een vuile bom?

Een vuile bom is een wapen dat gericht is op het verspreiden van radioactief materiaal. Het explosief zelf is geen kernwapen, maar een conventionele (‘gewone’) bom. Als zo’n wapen ontploft, kunnen mensen besmet raken met radioactief materiaal.



Hoe wordt een vuile bom gebruikt?

Oud-kolonel Peter Wijninga, militair deskundige van het Haags Centrum voor Strategische Studies legt uit dat het verspreiden van radioactief materiaal het belangrijkste doel is van een vuile bom. “Het effect is veel groter dan alleen de explosie. Want door de radioactieve neerslag worden bewoners, militairen, maar ook de leefomgeving in een groter gebied besmet. Om een dergelijke bom te maken, heb je radioactief materiaal nodig dat bijvoorbeeld in een kerncentrale wordt gebruikt. Dit materiaal wordt vervolgens in een conventionele bom gestopt.”



Wat is het verschil met een atoombom?

Wijninga: “De uitwerking van een atoomwapen is nog veel vernietigender. Bij een atoombom krijg je een kettingreactie, zowat alles in een zeer groot gebied wordt verwoest. Dat is echt een natuurkundige reactie. Bij een vuile bom zorgt juist de chemische explosie, de straling, voor de grootste schade.” Afhankelijk van de hoeveelheid radioactief materiaal die in de bom is gestopt, kan die straling volgens deskundigen heel ver reiken. Als de wind dan ook nog meehelpt, zal die radioactieve wolk zich makkelijk tientallen kilometers verspreiden. De Belgische oud-kolonel Roger Housen maakt het nog concreter: “In Oekraïne zouden ze heel veel radioactief materiaal uit de kernreactor van Zaporizja kunnen halen. Als je dat met een paar honderd kilogram explosieven tot ontploffing zou brengen op een hoogte van een paar honderd meter, dan riskeert een zone van enkele tientallen vierkante kilometer radioactief te worden besmet.”



Dus Oekraïne kan een vuile bom produceren?

Elk land dat beschikt over een kerncentrale, kan volgens Peter Wijninga vuile bommen maken met nucleair afval dat uit zo’n centrale komt. “Maar er is tot nu toe geen enkel bewijs dat Oekraïne de beschikking heeft over een dergelijk wapen. Daarom is de beschuldiging van de Russen dat het Oekraïense leger een vuile bom op eigen grondgebied zou inzetten tegen Russische stellingen ook zo absurd. Het is nergens op gebaseerd, het is een beeld dat in de Russische hoofden is ontstaan en dat wordt ingezet om mogelijk zelf wapens in stelling te brengen die veel meer schade berokkenen dan alleen conventionele wapens.”



Wanneer werd een vuile bom voor het laatst gebruikt?

Wijninga: “Nog nooit. En bij mijn weten heeft ook geen enkele natie dergelijke explosieven tot haar beschikking. Het is ook verboden vuile bommen te gebruiken. Sommigen zien een atoombom trouwens ook als een vuile bom, maar een atoomwapen steekt heel anders in elkaar en vernietigt nog veel meer.”