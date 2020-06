Bijna 40 steden VS stellen avondklok in; tankwagen rijdt in op menigte

Een truck rijdt in op duizenden demonstranten in Minneapolis. Beeld REUTERS

Dat laat CNN weten. Het gaat onder meer om Los Angeles, Miami, Atlanta, Chicago, Minneapolis, Philadelphia, Dallas en Seattle.

In Minneapolis leek een vreedzame demonstratie bruut te worden verstoord toen een tankwagen inreed op de menigte. De snelweg was juist afgezet voor het protest. Hoe de truck toch de brug op wist te rijden, is onbekend. Op beelden is te zien dat de menigte zich snel uit de voeten maakt als de tankwagen hard komt aanrijden. Uiteindelijk stopt het voertuig en wordt het omsingeld door de betogers. Als door een wonder raakte niemand gewond. De chauffeur, die door de demonstranten uit de cabine werd getrokken, moest wel met lichte verwondingen naar het ziekenhuis worden gebracht. Hij werd gearresteerd door de politie.

Very disturbing actions by a truck driver on I-35W, inciting a crowd of peaceful demonstrators. The truck driver was injured & taken to a hospital with non-life threatening injuries. He is under arrest. It doesn’t appear any protesters were hit by the truck. #MACCMN — MnDPS_DPS (@MnDPS_DPS) 31 mei 2020

Nationale Garde

In nog eens vijftien steden is de Nationale Garde opgeroepen om de orde te handhaven. Zo’n 5000 troepen zijn daarvoor al ingezet, terwijl er nog eens 2000 klaarstaan om assistentie te verlenen. In de staten Atlanta, Texas en Virginia is de noodtoestand uitgeroepen.

In Atlanta werden zondag twee agenten ontslagen vanwege het gebruik van buitensporig geweld tijdens de rellen van het afgelopen weekeinde, zo heeft burgemeester Keisha Lance Bottoms tijdens een persconferentie laten weten. Het ontslag volgde na de verspreiding van een video op sociale media, die viraal was gegaan. Op de beelden is te zien dat een duo hardhandig uit een auto wordt gesleept. Volgens Bottoms zijn de agenten te ver gegaan.

“Ik zag een zeer verontrustende video van twee jonge studenten die gisteravond in het centrum van Atlanta waren. Onze agenten maken erg lange dagen, ​​onder een zeer hoge druk. Maar het gebruik van geweld is nooit acceptabel,” aldus Bottoms. In totaal waren er vijf agenten bij de arrestatie betrokken, maar drie mogen hun werk blijven uitvoeren. De twee studenten zijn inmiddels weer vrijgelaten.

Protest bij Witte Huis

Ook bij het Witte Huis in Washington werd zondag voor de tweede dag op rij geprotesteerd. De demonstranten zochten een aantal keer de confrontatie met de veiligheidsdiensten. Er ontstonden opstootjes en er werd met plastic flessen gegooid. “Geen vrede zonder gerechtigheid,” werd er gescandeerd door de betogers.

Volgens CNN, in het bezit van een e-mail, worden stafleden van het Witte Huis verzocht hun toegangspassen te verbergen totdat zij bij een geheime ingang zijn. Tevens wordt erop aangedrongen zoveel mogelijk thuis te werken. Trump had zaterdag via Twitter al gewaarschuwd dat betogers die de hekken van het Witte Huis zouden doorbreken zware straffen zouden krijgen. Ook in Washington geldt van zondagavond 23.00 tot maandagochtend 06.00 uur (lokale tijd) een avondklok.

Vrijdag werd de sfeer dusdanig grimmig dat Trump uit voorzorg naar de ondergrondse bunker van het Witte Huis werd gebracht. Dat meldt The New York Times op basis van een anonieme bron. De bunker is in het verleden gebruikt tijdens terroristische aanslagen. Hoewel regeringsfunctionarissen zeggen dat Trump nooit in gevaar is geweest, zit volgens de krant de schrik bij Trump en zijn familie er goed in.

Voor de rechter

De agent die tijdens de fatale arrestatie van George Floyd minutenlang met zijn knie op de keel van de zwarte Amerikaan zat, moet maandag voor de rechter verschijnen. CNN meldt dat Derek Chauvin om 13.00 uur (20.00 uur Nederlandse tijd) in de rechtbank wordt verwacht.

De politiechef van Minneapolis noemde de arrestatie een ‘schending van de menselijkheid’. “Ik zou tegen de familie Floyd willen zeggen dat ik verschrikkelijk meeleef met hun verlies. Als ik iets kon doen om meneer Floyd weer tot leven te brengen zou ik dat doen,” zei hij.