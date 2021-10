Bij het beste restaurant ter wereld mag je met je handen eten

Chef-kok René Redzepi van Noma (midden) bij de uitreiking. Beeld BELGA

Het restaurant van chef-kok René Redzepi stond al vier keer eerder bovenaan in de lijst, die sinds 2002 jaarlijks wordt samengesteld door meer dan duizend culinaire experts van over de hele wereld. Vanwege de coronapandemie werd de laatste winnaar in 2019 gekozen. Noma eindigde toen als tweede. Restaurant Mirazur, uit de Franse plaats Menton, ging er met de winst vandoor.

Het restaurant van chef-kok Mauro Colagreco kon dit jaar de titel niet verdedigen. Een nieuwe regel luidt dat eerdere winnaars niet nog een keer mogen deelnemen, tenzij het restaurant van plek verandert. Dat laatste is bij Noma het geval. Het wereldberoemde restaurant vernieuwde en verhuisde binnen de Deense hoofdstad in 2018. Vorige maand kreeg het restaurant voor het eerst een derde Michelinster.

‘Steeds weer beter’

“Het knappe aan Noma is dat zij zichzelf steeds opnieuw uitvinden,” zegt Mara Grimm, culinair recensent van Het Parool, die er meerdere keren aan een van de felbegeerde tafels zat. “Vroeger leken alle toprestaurants op elkaar: je zag bijna overal kroonluchters, witte handschoentjes en dezelfde luxe ingrediënten. Chef-kok René Redzepi liet als een van de eersten zien dat topgastronomie niet meer draait om kreeft, truffel en foie gras. Hij wil juist dat zijn gasten zich bewust zijn van de locatie en het seizoen. Daarom werkt hij superlokaal. Zo at ik er bijvoorbeeld mieren en levende garnalen. Ook heeft Noma bijgedragen aan het doorbreken van het formele karakter van gastronomie, bijvoorbeeld door steak tartaar te serveren die je met je handen moet eten.”

Wie denkt dat het bij Noma alleen om dit soort ‘spielerei’ gaat, heeft het mis, benadrukt Grimm. “De smaken zijn ongelofelijk goed doordacht en alles heeft een enorme diepte. Niet in de laatste plaats dankzij hun speciale fermentatielab. Maar het leukste aan eten bij Noma vind ik dat het altijd nieuw is, steeds weer beter, spannender en verrassender dan de vorige keer. Dat maakt dat je altijd weer terug móét.”

Geen Nederlanders

De volledige lijst van vijftig beste restaurants bevat geen Nederlandse zaak. “Terwijl wij ook zeker restaurants hebben die in die lijst thuishoren,” vindt Grimm. Denemarken, Spanje en Peru staan daarentegen zelfs twee keer in de top 10. “Deze landen investeren volop in het promoten van hun gastronomie, dat helpt in dit geval. Wat mij betreft zou Nederland dat ook voor onze restaurants moeten doen.”

In september eindigde Joris Bijdendijk, chef-kok van het Amsterdamse restaurant Rijks en columnist van Het Parool, nog op plek 46 bij The Best Chef 2021. De Spaanse chef-kok Dabiz Muñoz van restaurant Diverxo werd in die competitie eerste. Zijn restaurant eindigt als twintigste bij de World’s 50 Best Restaurants 2021.

De top 10

1. Noma (Kopenhagen, Denemarken)

2. Geranium (Kopenhagen, Denemarken)

3. Asador Etxebarri (Atxondo, Spanje)

4. Central (Lima, Peru)

5. Disfrutar (Barcelona, Spanje)

6. Frantzén (Stockholm, Zweden)

7. Maido (Lima, Peru)

8. Odette (Singapore)

9. Pujol (Mexico-Stad, Mexico)

10. The Chairman (Hongkong, China)