Bij Heineken verdwijnen 8000 banen waaronder 300 in Nederland

De brouwer greep vorig najaar al bij het Amsterdamse hoofdkantoor in en de twee regionale hoofdkantoren wereldwijd. Daar gaat dit kwartaal 20 procent van de 1700 banen verdwenen.

De nieuwe ingreep treft de komende twee jaar ook de landenorganisaties, waaronder Nederland. Daarmee is al een begin gemaakt. Het hoofdkantoor in Leiden, waar 400 mensen werken, kent sinds 2020 een vacaturestop en heeft een begin gemaakt met het schrappen van arbeidsplaatsen. Volgens een woordvoerder van Heineken gaan hier circa 300 banen verloren.

De brouwer had vorig jaar beloofd dat er in coronajaar 2020 geen gedwongen ontslagen zouden vallen. “Maar vanwege de lockdowns en de economische situatie zijn ingrepen dit jaar onvermijdelijk, ” zegt hij. De ingrepen zullen door de hele organisatie vallen. “Daar zijn we nu mee bezig. Het is nog niet te zeggen waar het zwaartepunt zal liggen. De impact verschilt per markt, afhankelijk van de gevolgen van de pandemie.

Evergreen

Met operatie Evergreen - naar de huiskleur van de Heinekenflesjes - wil de vorig jaar aangetreden topman Dolf van den Brink 2 miljard euro kosten besparen en vervolgens jaarlijks 350 miljoen euro kosten bezuinigen. Voor de saneringsoperatie is 420 miljoen euro opzijgezet.

Daarnaast komen er investeringen in digitale bierverkoop, zoals via het Nederlandse Beerwulf, worden de activiteiten in alcoholvrije bieren opgevoerd en investeert het concern in alternatieve alcoholica, waaronder cider en hard seltzer. Heineken 0.0, dat in 2016 als eerste in Nederland werd gelanceerd, is inmiddels in 84 landen beschikbaar, sinds kort ook in Brazilie, Mexico en de VS.

Daarnaast wordt het alcohovrije aanbod van zustermerken uitgebreid en komen er meer alcoholarme varianten, zoals Heineken Silver in China en Vietnam. "We zijn nu de grootste aanbeider van alcoholvrij in de wereld.”

Heineken is, met het huismerk en merken als Amstel, Tiger en Sol, nog altijd de tweede bierbrouwer ter wereld. Door de coronacrisis daalden de bierverkopen wereldwijd ruim 8 procent, vooral doordat de horeca moest sluiten.

Dicht

Momenteel is ruim 70 procent van de cafés die wereldwijd Heinekenbieren schenkt, dicht. Dat kon lang niet goedgemaakt worden door iets hogere verkopen bij supermarkten en slijters.

Het Heinekenconcern maakte vorig jaar, bij een omzetdaling van bijna 17 procent tot 23,8 miljard euro, 204 miljoen euro verlies. Dat kwam ook doordat de brouwer cafébazen te hulp schoot, waar de brouwer deze maand opnieuw de huur heeft kwijtgescholden van de 700 cafés die het bezit of beheert. In Groot-Brittannië, waar Heineken veel pubs bezit, moest het bedrijf afschrijven op de waarde daarvan.