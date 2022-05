Bij Amerikaanse vrouwen zit de schrik er goed in, nu recht op abortus dreigt te verdwijnen

Voor- en tegenstanders van abortus verzamelden zich dinsdag voor het Hooggerechtshof in Washington nadat plannen van het hof waren gelekt om het recht op abortus in de hele VS af te schaffen. Beeld Win McNamee/Getty Images

De Amerikaanse Democratische senator Elizabeth Warren trilt. Van woede, verontwaardiging. Ongeloof. In filmpjes die vannacht en vanochtend miljoenen keren werden gedeeld op sociale media voegt Warren zich bij demonstranten voor het Hooggerechtshof, dat van plan zou zijn het federale recht op abortus af te schaffen.

“Ik ben kwaad,” roept ze. “Ik ben kwaad omdat een extremistisch Hooggerechtshof denkt dat ze hun extremistische denkbeelden kunnen opleggen aan alle vrouwen in dit land.” Ik heb een wereld gezien waarin abortus illegaal is, vervolgt ze. “En we gaan daar niet naar terug. Nu niet. Nooit niet.”

Het filmpje blijkt bij veel mensen de juiste snaar te raken. Nadat gisteren een document lekte waaruit valt op te maken dat het Hooggerechtshof van plan is om het recht op abortus in het land af te schaffen, zitten de woede en schrik er bij veel Amerikanen goed in.

Demonstraties

Duizenden betogers gingen gisteren en vandaag de straat op om te protesteren tegen en voor het concept-besluit van het Hooggerechtshof. Vooral voor het gebouw van het hof in Washington en op het Foley-plein in New York stonden veel demonstranten. Ook in steden als Atlanta, Chicago, Denver, Los Angeles en Seattle werd geprotesteerd.

In Los Angeles ontstonden kleine rellen tijdens een van de demonstraties, waarbij een agent lichtgewond raakte.

In abortusklinieken in de staten die abortus waarschijnlijk gaan verbieden als het Hooggerechtshof daar de deur voor openzet, staan de telefoons sinds dinsdag roodgloeiend, schrijft persbureau AP. Voorlopig is een abortus nog legaal, benadrukken de klinieken. Maar voor hoelang, is zeer de vraag.

Uit angst dat de procedure morgen ineens illegaal zal zijn, bellen vrouwen dat ze de afspraak voor een abortus die voor het einde van de week gepland staat, naar voren willen halen. Klinieken proberen op alle mogelijke manieren hun patiënten te bereiken om te laten weten dat een zwangerschapsafbreking nog steeds legaal is, en dat ze welkom zijn.

Mobiele abortusklinieken

“Toen ik het nieuws hoorde, werd ik er misselijk van,” zegt Tammi Kromenaker van een kliniek in North Dakota tegen persbureau AP. “Twintig miljoen gedachten gingen door mijn hoofd. Wat kunnen we doen? Wat willen medewerkers nu horen? Wat willen patiënten nu horen?”

Voorbereidingen worden getroffen om vrouwen zo goed mogelijk op te vangen als het Hooggerechtshof doorzet. Amerikanen tuigen mobiele abortusklinieken op, zoeken fondsen om vrouwen te helpen die straks naar andere staten moeten reizen, en bekijken de mogelijkheden om abortuspillen per mail te verzenden.

De staten die abortus niet zullen verbieden, maken zich op voor de vrouwen die voor een abortus naar hen toe zullen komen. Al zullen dat, is de grote vrees, vooral de rijken zijn. “Hoe gaat dat bij gezinnen met maar één auto, die al worstelen om de eindjes aan elkaar te knopen?” vraagt Iman Alsaden van Planned Parenthood zich retorisch af tegenover persbureau AP. “De mensen die niet kunnen reizen, geen overnachting kunnen betalen of benzine, geen geld hebben voor voedsel of een oppas als ze weg zijn. Die geen vrij kunnen krijgen, en zich moeten afvragen of hun auto de reis überhaupt gaat redden. Zij worden straks gedwongen moeder te worden.”

Opluchting en gebed

De onzekerheid over de toekomst is bij een deel van de vrouwen zo groot, dat ze elkaar op sociale media waarschuwen om applicaties die de menstruatiecyclus bijhouden zo snel mogelijk te verwijden van hun telefoon. Want wat als die data in de verkeerde handen vallen? Dan kan de overheid straks zien wie er zwanger is en misschien wel een abortus overweegt.

Maar aan de andere kant van de Amerikaanse cultuuroorlog, bij de mensen die hopen dat zwangerschapsafbrekingen inderdaad in veel staten illegaal zullen worden, is er ook opluchting en gebed.

“Ik ben vandaag zo blij,” zegt bijvoorbeeld Angela Minter tegen persbureau AP. De vrouw staat buiten een kliniek in Kentucky en probeert vrouwen te overtuigen er niet naar binnen te gaan. Ze zegt te bidden dat de gelekte conceptversie van het Hooggerechtshof ook de definitieve versie zal zijn. “Ik geloof dat dit een voorbode is van wat er gaat komen. God heeft mijn gebeden verhoord.”