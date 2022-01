Bidens uiterste poging de kieswet te hervormen lijkt uit te draaien op nog een nederlaag

President Joe Biden na afloop van een bijeenkomst in de Senaat op 13 januari. Het afschaffen van de filibuster lijkt te mislukken, een zware nederlaag voor de Democraat. Beeld EPA

Het is een gênante nederlaag volgens The New York Times. En bovendien een met grote gevolgen voor Bidens hoop om de wetgeving rondom het Amerikaanse kiesrecht eerlijker te maken. Een belangrijke verkiezingsbelofte van de Democraat.

De filibuster is een 19de-eeuws middel waardoor in feite een ‘normale’ meerderheid in de Senaat niet voldoende is om een wet goedgekeurd te krijgen. Met zo’n filibuster mag een Senator namelijk eindeloos tijdrekken om een debat of stemming tegen te houden, tenzij 60 (van de 100) Senatoren daar een stokje voor steken.

Frustrerende maanden

Vroeger werd zelden van de filibuster gebruikgemaakt, het was een uiterst middel. Maar de afgelopen decennia halen Senatoren het steeds vaker van stal om controversiële wetten te blokkeren. Onder Bush en Trump deden Democraten dat, en nu bij Biden (wiens partij de kleinste meerderheid in de Senaat heeft) kunnen Republikeinen wetten zo blokkeren.

Lang wilde Biden ook niet toornen aan de filibuster, die de Senaat volgens voorstanders bij splijtzwammen zou dwingen tot compromissen, maar na frustrerende maanden van politieke impasse draaide de president deze week van koers. Een risicovolle zet, waarmee hij zijn reputatie als verbinder tussen de twee partijen op de tocht heeft gezet.

En nu staat hij dus nog met lege handen ook. Bidens aandringen ten spijt, kan hij niet op de benodigde steun van de Democratische Senatoren Sinema en Manchin rekenen om de filibuster af te zwakken. Het wijzigen van de regels zou de verdeeldheid in het land volgens de twee alleen maar vergroten.

‘Eerlijk antwoord’

Bidens plan om het kiesstelsel te hervormen, onder andere door de toegang tot de stembureaus te beschermen voor minderheden en in het bijzonder voor zwarte Amerikanen, lijkt daarmee ten dode opgeschreven. De Senaat begint volgende week het debat over die wetswijziging, maar zelfs Biden erkende donderdag dat de kans van slagen klein is.

“Het eerlijke antwoord is dat ik niet weet of we dit voor elkaar kunnen krijgen,” zei Biden tegen verslaggevers bij het Capitool in Washington. “Maar zolang ik in het Witte Huis zit, zal ik ervoor blijven vechten.”