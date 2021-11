Bidens kandidaat verliest de strijd om gouverneurschap Virginia

Een storm van enthousiasme voor Glenn Youngkin, die op het punt staat zijn overwinningstoespraak te houden. Beeld EPA

Historisch geldt Virginia als Republikeinse staat, maar sinds het tijdperk-Obama kleurt de staat aan de oostkust van de VS steevast blauw. Ook Biden versloeg Donald Trump hier vorig jaar overtuigend, met een verschil van 10 procent. Zo ruim is de overwinning van Youngkin nu niet, maar met 95 procent van de stemmen geteld is hij volgens Amerikaanse media verzekerd van de winst.

“Dit is een keerpunt,” sprak Youngkin zijn joelende gevolg toe. Net als Trump profileerde Youngkin zich in de campagne als een zakenman die de boel wel even zal opschudden – al is hij iets conventioneler. De Democratische kandidaat Terry McAuliffe, die van 2014 to 2018 de functie al eerder bekleedde schilderde hij steevast en met succes af als een elitair vriendje van Bill en Hilary Clinton, het establishment.

Hoewel de uitkomst geen directe gevolgen heeft voor het presidentschap van Biden of de samenstelling in het Congres, werd de verkiezing gezien als test voor hoe de vlag er nu voor de partij bij hangt. De winst van Youngkin kan betekenen dat de stemming in het land is omgeslagen sinds Biden het Witte Huis heeft betreden.

Vooral met het oog op de verkiezingen volgend jaar is dat een punt van zorg voor de Democraten. In 2022 stemt Amerika over de zetels van het Congres, waar de Democraten nu nog nipt de meerderheid hebben, en een deel van de Senaat. Een geringe verschuiving in het voordeel van de Republikeinen volstaat om Biden voor de resterende twee jaar van zijn presidentschap vleugellam te maken.