Biden ziet geen fouten bij Amerikaanse rommelige vertrek uit Afghanistan

Joe Biden sprak de Amerikanen toe vanuit de State Dining Room in het Witte Huis. Beeld AFP

123.000 mensen in 17 dagen: geen land heeft ooit in de geschiedenis van de mensheid zo’n spoedige en grootschalige evacuatie weten uit te voeren als de Amerikanen uit Afghanistan. De terugtrekking uit dat land is volgens Biden dan ook geen fiasco geweest. Sterker: al met al kan volgens hem gesproken worden van ‘een buitengewoon succes’.

Een hand in eigen boezem steken of fouten erkennen in zijn besluitvorming bij de beëindiging van Amerika’s langste oorlog, lijken niet tot de strategie van Biden te behoren. In zijn een toespraak vanuit het Witte Huis dinsdag had hij een duidelijke boodschap voor de Amerikanen: hij had het als president niet beter kunnen doen, gezien die puinhoop die hij van zijn voorganger(s) had geërfd.

Fiasco

“We hadden maar een simpele keuze: de toezegging van de vorige regering (Trump) naleven en Afghanistan verlaten of zeggen dat we niet vertrekken en tienduizenden soldaten terug naar de oorlog sturen,” zei hij. “Ik was niet van plan om deze eeuwige oorlog te verlengen en ik was niet van plan om de eeuwige terugtrekking te verlengen.”

De doorsnee Amerikaan lijkt de mening van de president niet te delen. Wel vindt het merendeel van de Amerikanen in een recente peiling van het Pew-instituut het een goede ontwikkeling dat de VS weg is uit Afghanistan. Maar zowel Democraten als Republikeinen zijn niet te spreken over de manier waarop dat is gebeurd. Volgens 55 procent van de Democratische kiezers heeft Biden het ‘redelijk tot slecht’ aangepakt. Bij de Republikeinen noemt 70 procent de terugtrekking een fiasco.

In het Congres beschrijven Republikeinen 30 augustus als ‘overgavedag’. De Republikeinse fractieleider Kevin McCarthy rekent het Biden zwaar aan dat niet alle Amerikaanse ingezetenen geëvacueerd zijn. “Nooit van mijn leven had ik gedacht dat Amerika een regering had die willens en wetens Amerikanen achter zou laten.”

De Democratische president beloofde dat alle Amerikaanse burgers die dat wensen alsnog uit Afghanistan weggehaald zullen worden. Ook nu het Amerikaanse leger daar weg is. Daarvoor zou de VS toezegging hebben van de Taliban, aldus Biden. De pakweg 100 à 200 Amerikaanse staatsburgers die nu nog in Afghanistan verblijven, zijn volgens de president mensen die er al lang wonen en hebben beslist er te blijven.

2500 levens

De oorlog in Afghanistan heeft de afgelopen twintig jaar bijna 2500 Amerikaanse levens geëist. Door een zelfmoordaanslag bij het vliegveld van Kabul overleden op de valreep nog dertien Amerikaanse soldaten en nog eens naar schatting 170 Afghanen.

De strijd tegen terrorisme in Afghanistan en tegen de regionale IS-tak (IS-K) die de zelfmoordaanslag heeft opgeëist, zal volgens Biden doorgaan, ook zonder militairen op Afghaans grondgebied. “Wij zijn nog niet klaar met jullie.”