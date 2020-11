Biden wil verzoening: ‘Tegenstanders zijn geen vijanden’

Verkiezingsdag werd bijna verkiezingsweek, maar vier dagen na de stembusgang sprak winnaar Joe Biden vannacht het Amerikaanse volk voor het eerst toe als de beoogde 46ste president. “Ik zie geen rode of blauwe staten, ik zie de Verenigde Staten.”

“De mensen van dit land hebben gesproken, ze hebben ons een duidelijke overwinning bezorgd”, zei Biden vannacht (Nederlandse tijd) onder luid gejuich van honderden aanhangers. “We hebben gewonnen met de meeste stemmen die een kandidaat ooit gekregen heeft”, zei de Democratische kandidaat die met 77 jaar de oudste president ooit in de VS wordt. ,,Ik zal regeren als een Amerikaanse president, Ik zal even hard werken voor mensen die niet voor mij stemden als die dat wel deden”, zei Biden op een podium in Wilmington, zijn woonplaats in de staat Delaware.

From the bottom of my heart: thank you. pic.twitter.com/s76oHFkr66 — Joe Biden (@JoeBiden) 8 november 2020

Verzoenende speech

Biden hield als verwacht een verzoenende speech, hij probeerde expliciet de zeventig miljoen Trump-stemmers te bereiken: “Ik zal een president worden die niet verdeelt, maar eenheid wil smeden. Ik zie geen rode of blauwe staten, ik zie de Verenigde Staten van Amerika. Aan iedereen die op Trump stemde: ik snap jullie teleurstelling, ikzelf heb ook een aantal keren verloren. Maar laten we elkaar een kans geven, we moeten stoppen tegenstanders als vijanden te beschouwen.”

De Democraat herhaalde dat hij het land wil ‘helen’, de zorg wil verbeteren, klimaatverandering wil aanpakken en het coronavirus sterker wil terugdringen: “Maandag zal ik een groep experts en wetenschappers benoemen die ons moeten helpen.”

While I may be the first, I won’t be the last. pic.twitter.com/R5CousWtdx — Kamala Harris (@KamalaHarris) 8 november 2020

290 kiesmannen

Biden is volgens de Amerikaanse media nu zeker van 290 kiesmannen (270 is de ondergrens voor het presidentschap), zijn rivaal Donald Trump blijft steken op 214 kiesmannen, en wordt zo een van de ‘one term-presidents’ van de VS. Al weigert Trump zich neer te leggen bij de uitslag, hij kondigt luidruchtig en keer op keer juridische procedures aan vanwege ‘frauduleuze verkiezingen’ (maar presenteert daarvoor geen bewijs).

Aankomend vice-president Kamala Harris nam als eerste het woord in Wilmington. Ze prees het geduld van de kiezers, de actiebereidheid, de moed van de achterban en het doorzettingsvermogen van vrouwen: “Ik ben misschien de eerste vrouw in deze positie, ik ben niet de laatste. Ons land heeft een boodschap: droom met ambitie, weet dat we je steunen, elke stap op je weg. En tegen alle Amerikanen zeggen we: voor wie je ook stemde, we werken voor jullie, loyaal, eerlijk, voorbereid. Nu begint het echte werk.”

In de woonplaats van Biden kwamen na de verkiezingsuitslag zaterdag al snel honderden aanhangers van de Democratische kandidaat samen. Vanuit hun auto’s juichten ze voor het duo dat in januari het Witte Huis betreedt.

Contrast

Het contrast tussen de volgende en de nu zittende president kan haast niet groter zijn. Trump en Biden zijn generatiegenoten, maar de ideologische en karakterologische kloof tussen beide rivalen is gigantisch: Trump is de gevierde vastgoedbaas die uitgroeide tot tv-ster, met een aversie tegen politiek, ‘politics is nasty stuff’ zei Trump op de avond dat hij in 2016 de verkiezingen had gewonnen. Biden daarentegen is een beroepspoliticus, timmerde decennialang aan de weg in het landsbestuur - van senator tot vice-president onder Obama. Biden zegt dat hij het verdeelde land weer wil verenigen. “Het werk dat voor ons ligt, zal moeilijk zijn. Maar ik beloof u dit: ik zal een president zijn voor alle Amerikanen. Of u nu op mij gestemd heeft of niet.”