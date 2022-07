Nieuws

Biden wil noodtoestand voor volksgezondheid afkondigen om abortus

De Amerikaanse president Joe Biden heeft zijn regering gevraagd of hij een noodtoestand voor de volksgezondheid kan afkondigen. Aanleiding is de beslissing van het Amerikaanse Hooggerechtshof een streep te zetten door wetgeving die het recht op abortus in het hele land vastlegde.