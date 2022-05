Biden wil deel van studieschuld Amerikanen kwijtschelden

Amerikaanse studenten. Beeld Getty Images

Anonieme regeringsbronnen melden volgens The Washington Post dat een bedrag van 10.000 dollar (zo’n 9300 euro) per lener wordt kwijtgescholden. Het Witte Huis ontkent dit: de hoogte van het bedrag is nog niet vastgesteld.

Mocht dat bedrag toch kloppen, dan komt dit neer op het kwijtschelden van 321 miljard dollar aan federale studieleningen. Voor bijna 12 miljoen Amerikanen zou een kwijtschelding van die grootte betekenen dat hun hele studieschuld vervalt.

Jonge kiezers

Het kwijtschelden van studentenschulden is een politieke prioriteit voor veel democraten, ook omdat zo’n maatregel populair is bij jongere en hoger opgeleide kiezers, die doorgaans democratisch stemmen. Zij zouden erdoor gemotiveerd worden in grotere getale te stemmen tijdens de tussentijdse verkiezingen in november.

De progressieve tak van de Democratische Partij zet in op kwijtschelding van een veel hoger bedrag dan de genoemde 10.000 dollar. Biden zelf is echter terughoudend.

Aanslag

De Amerikaanse president had de kwijtschelding aankomend weekend in een toespraak op de universiteit van Delaware willen aankondigen. Die toespraak werd afgezegd omdat de president in Texas zal zijn vanwege de aanslag op een basisschoolafgelopen dinsdag. De aankondiging komt vermoedelijk in de loop van volgende week alsnog.

Momenteel is de terugbetaling van via de federale overheid afgesloten studieleningen opgeschort vanwege de coronapandemie, maar die maatregel loopt eind augustus af. Het is niet duidelijk of de regering van plan is de betalingsverplichting in september te hervatten.