Biden wil dat de Navo weer eensgezind optreedt

De Belgische premier Alexander De Croo staat Joe Biden op te wachten bij aankomst in Brussel. Beeld AFP

De stemming in Brussel over de Navo-top van maandag is op zijn zachtst gezegd wel even anders dan vier jaar geleden, en dat heeft uiteraard alles te maken met de wisseling van presidenten in de Verenigde Staten. Secretaris-generaal Jens Stoltenberg zei naar Joe Bidens eerste deelname als president aan een Navo-top uit te kijken als een ‘unieke kans’ om de trans-Atlantische banden aan te halen. Voor de gelegenheid is zelfs Manneken Pis in een Navo-kostuum gestoken.

Biden heeft het herstel van de banden met zijn Europese bondgenoten al sinds zijn aantreden hoog op de agenda staan. En bij de Navo-top van vandaag zal dat niet anders zijn. Na vier jaar ­Donald Trump – die het bondgenootschap obsoleet noemde en Navo-bondgenoten parasieten omdat ze niet genoeg geld in hun legers steken en meermaals dreigde uit het trans-Atlantische militaire bondgenootschap te stappen – staat de top voor Biden in het teken van het terugwinnen van het vertrouwen van de rest van de Navo in de VS.

Daarop vooruitlopend deed Biden afgelopen week in het Verenigd Koninkrijk ook maar vast een handreiking. Artikel 5 van het Navo-verdrag, dat voorschrijft dat alle bondgenoten te hulp zullen schieten als één bondgenoot wordt aangevallen, is voor de VS ‘een heilige belofte’. “Ik zal duidelijk maken dat de toewijding van de VS aan onze Navo-alliantie en artikel 5 rotsvast is,” aldus Biden.

Hervormingen

Daar wil hij wel wat voor terug. Net als zijn voorganger zal Biden erop hamerden dat de andere 29 bondgenoten zoals afgesproken 2 procent van hun begroting uitgeven aan defensie – iets waar veel leden, waaronder Nederland, bij lange na niet aan voldoen.

Ook wil Biden dat de Navo-bondgenoten een eensgezind front vormen tegen oervijand ­Rusland en, de nieuwe concurrent, China. Op Trumps aandringen werd de focus van de Navo al verlegd naar China, maar anders dan zijn voorganger gelooft Biden dat samenwerking met zijn bondgenoten de sleutel is om de ­dreigingen van het snel opkomende China het hoofd te bieden. Hervormingen van de Navo om beter uitgerust te zijn op moderne dreigingen zijn daarvoor nodig. Zo ligt volgens het Witte Huis ook een aanpassing van artikel 5 klaar, waardoor Navo-leden ook verplicht worden eensgezind terug te slaan als één land ten prooi valt aan een cyberaanval.

Afghanistan

De sfeer mag in Brussel dan gemoedelijker zijn, toch moet ook Biden op weerstand rekenen. Na vier jaar Trump zijn de deuken in het vertrouwen niet zomaar hersteld en van die eensgezindheid is op veel punten allerminst sprake. Turkije ligt al jaren om tal van kwesties met de VS en andere leden overhoop en ook de beslissing van VS om op eigen houtje hun troepen uit Afghanistan te halen wordt Biden door de andere lidstaten niet in dank afgenomen.

Bovendien zijn meerdere leden, waaronder Hongarije en Duitsland, er niet zo happig op om de economische gigant China te hard aan te ­pakken.