Biden wast ‘liegende’ Trump de oren

De Amerikaanse president Joe Biden tijdens zijn toespraak in de beeldenzaal van het Capitool waar werd herdacht dat het een jaar geleden was dat boze Trumpaanhangers het gebouw bestormden. Beeld AP

Zijn naam noemde hij niet, maar alles draaide om Donald Trump in de speech waarmee Biden de aanval op het Amerikaanse Congres van 6 januari 2021 herdacht. Biden gebruikte de herdenking van die dag waarop vijf doden zijn gevallen en 140 agenten gewond zijn geraakt om zijn landgenoten te waarschuwen voor de manipulatie van Trump.

Web van leugens

“In het leven zijn er waarheden en helaas leugens, bedacht en verspreid voor winst en macht,” zei de president. “We moeten héél duidelijk zijn over wat waar is en wat is gelogen. Dit is de waarheid: de voormalige president van de VS heeft een web van leugens gecreëerd en verspreid over de verkiezingen van 2020. Omdat zijn gekwetste ego belangrijker voor hem is dan onze democratie of onze grondwet. Hij kan niet accepteren dat hij heeft verloren.”

Dat een opvolger het nodig vindt zich zo hard uit te spreken over de gewezen president is ongekend. Veel Amerikaanse presidenten kregen de afgelopen decennia na hun aftreden de rol van nationaal vaderfiguur toebedeeld. Met een ouderwetse bevlogenheid sprak Biden in de hal van het Capitool. Een jaar geleden trokken dar de boze Trumpaanhangers langs, op weg naar het Huis van Afgevaardigden om daar te voorkomen dat het verlies van Trump in de presidentsverkiezingen zou worden bekrachtigd.

On-Amerikaans gedrag

Biden bracht beelden in herinnering van agenten die belaagd werden met vlaggenmasten en brandblussers. “Wie we níet zagen was de voormalige president die de menigte had opgehitst.”

Die, stelde Biden, zat tv te kijken in het Witte Huis en deed urenlang niets. De zittende president van de VS beschrijft de pogingen om de uitslag te ondermijnen als ‘on-Amerikaans’. “Je kunt niet alleen van je land houden als je wint. Je kunt de wet niet slechts gehoorzamen als het je uitkomt. Je kunt niet patriottisch zijn als je leugens omarmt en die mogelijk maakt.”

Biden legde extra nadruk op belangrijke woorden in zijn toespraak: Trump is een verslágen voormálig president. De president deed een poging de leugens voor eens en voor altijd door te prikken. Hij wist dat een meerderheid van de aanhangers van de Republikeinse partij die gelooft. Dus somde hij ruim een jaar later nog maar eens op waarom de bewering onzin is dat in 2020 met de uitslag van de presidentsverkiezingen is geknoeid.

Andere resultaten

Geen verkiezing is zo goed bestudeerd als die van 2020, zei hij, en betrokken rechtbanken, verkiezingsfunctionarissen en lokale bestuurders, van alle politieke kleuren, hebben geoordeeld dat de verkiezingen rechtmatig waren. “De voormalig president en zijn aanhangers hebben nooit uitgelegd waarom ze de andere resultaten van die verkiezingsdag wel accepteren. Gouverneurs, het Huis van Afgevaardigden waarin Republikeinen terrein wonnen – niets daarvan hebben ze in twijfel getrokken. Op een of andere manier waren die resultaten, op dezelfde stembiljetten, dus wel correct?”

Het is de vraag of die boodschap nog aankomt bij de miljoenen Amerikanen die Trump op zijn woord geloofd hebben en Biden niet als rechtmatig president zien. Trump reageerde met een persbericht waarin hij zijn verdachtmakingen herhaalt. Een van zijn bondgenoten, senator Lindsey Graham, vond dat Biden de herinneringen aan die schokkende 6 januari van vorig jaar ‘onbeschaamd’ misbruikt voor politiek gewin.