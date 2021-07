Biden trekt VS versneld terug uit Afghanistan

Een Afghaanse militair op de Amerikaanse luchtmachtbasis Bagram, 70 kilometer ten noorden van Kaboel. Beeld WAKIL KOHSAR/AFP

“De huidige situatie bevestigt dat een jaar langer vechten in Afghanistan geen oplossing is,” zei Biden donderdagavond. Hij stond voor het eerst uit­gebreid stil bij de groeiende macht van de Taliban, die volgens internationale waarnemers een derde van het land in handen zouden hebben. De Taliban zelf spreken van 85 procent en zeggen met de Afghaanse regering in onderhandeling te zijn over een staakt-het-vuren.

Biden lijkt zich daar weinig van aan te trekken. De Amerikaanse doelstellingen – het uitschakelen van terroristen – zijn volgens de president na 20 jaar oorlog wel behaald. “We gingen niet naar Afgha­nistan om een land op te bouwen, dat recht en die verantwoordelijkheid hebben de Afghanen.”

Hoger tempo

Dus zet Biden de terugtrekking door – in hoger tempo, bovendien. De datum waarop de terugtrekking moet zijn ­afgerond, is naar voren gehaald van 11 september naar 31 augustus. Hoe eerder de troepen zijn vertrokken, hoe kleiner de kans op extra doden. Meer dan 90 procent van de Amerikaanse troepen is al weg. In Bidens woorden: “Snelheid is veiligheid.”

Dat vertrek gebeurde grotendeels in stilte. Zo verlieten de Amerikanen hun belangrijkste luchtmachtbasis in de buurt van Kabul zonder de ­Afghanen op de hoogte te stellen. De Britten, die ook al grotendeels zijn vertrokken, is gevraagd geen plechtigheden te organiseren bij hun vertrek.

Het heeft er veel van weg dat de Amerikanen een ‘tweede Vietnam’ willen voorkomen. De terugtrekking van de VS vond daar plaats onder druk van oprukkende Noord-Vietnamese troepen. Het laatste personeel werd in 1975 in alle haast geëvacueerd met helikopters. Het Zuid-Vietna­mese, door de Amerikanen gesteunde bewind stortte ondertussen als een kaartenhuis in elkaar.

Dergelijke taferelen gaan we in ­Afghanistan niet zien, benadrukte ­Biden. Hij zegt vertrouwen te hebben in de Afghaanse veiligheidstroepen. Amerikaanse inlichtingendiensten en hoge militairen vrezen echter een snelle overwinning van de Taliban. Mogelijk binnen een jaar, als het op dit tempo doorgaat.