Biden stopt financiering van Trumps grensmuur

Beeld AP

In een brief aan het Congres schreef Biden vandaag dat het bevel ‘ongegrond’ was. Ook liet hij weten ernaar te streven ‘alle middelen die zijn toegewezen of omgeleid’ voor de bouw van de muur terug te draaien.

Het bouwen van een grensmuur was een kenmerkende belofte van Trumps presidentiële campagne in 2016. Maar het project kreeg te maken met sterke oppositie. Trump kondigde toen aan dat hij noodbevoegdheden zou gebruiken om de bouw te financieren. En zo geschiedde.

Trump riep in 2019 de noodtoestand uit, waardoor hij het gebruikelijke politieke proces kon omzeilen en militaire fondsen kon gebruiken voor de bouw van de muur. Toen Trump zijn ambt verliet, was ongeveer 25 miljard dollar aan het project besteed.

Verschillende soorten afrasteringen van in totaal zo'n 1000 kilometer waren al aanwezig voordat Trump president werd in 2017. Tijdens zijn ambtsperiode werden nieuwe barrières gebouwd met een lengte van 130 kilometer, bijna 400 kilometer aan bestaande delen werd vervangen.

Besluiten teruggedraaid

De aankondiging van president Biden is de laatste in een reeks besluiten waarmee belangrijke verordeningen van de voormalige president weer zijn teruggedraaid. Zo ondertekende Biden vorige week het bevel om migrantenfamilies te herenigen die waren opgesplitst door het beleid van Trump en gaf hij opdracht om de immigratieagenda van zijn voorganger te onderzoeken.

Sommige delen van het immigratiebeleid van de regering Trump blijven van kracht. Perssecretaris van het Witte Huis, Jen Psaki, leek gisteren te bevestigen dat grensfunctionarissen immigranten zonder papieren mogen weigeren. “Vanwege de pandemie en het feit dat we administratief niet de tijd hebben gehad om een ​​humaan, alomvattend proces op te zetten voor de verwerking van personen die naar de grens komen,” zei ze. “Dit is niet de tijd om naar de VS te komen, de overgrote meerderheid van de mensen zal worden afgewezen.”