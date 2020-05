Biden: stem niet op mij als je beschuldigingen van misbruik gelooft

Joe Biden. Beeld AFP

“Ik vind dat kiezers met hun hart moeten stemmen,” zei Biden donderdagavond in actualiteitenprogramma The Last Word With Lawrence O’Donnell. “Als ze Tara Reade geloven, dan zouden ze niet op me moeten stemmen. Ik zou ook niet op me stemmen als ik Tara Reade geloofde.”

Biden, die in november president Donald Trump hoopt te verslaan bij de Amerikaanse verkiezingen, wordt beschuldigd van seksueel wangedrag. Tara Reade, die voor Biden werkte toen hij nog senator was, sprak vorig jaar al eens over ongewenste aanrakingen, net als enkele andere vrouwen.

Reade stelde vorige maand echter ook dat Biden haar in 1993 tegen een muur drukte, zijn hand onder haar rok stak en haar penetreerde met zijn vingers. Toen zij zich afwende, stopte Biden. “Hij keek me bijna verbaasd of geschrokken aan,” zei Reade (56) in interviews. “Hij zei: kom op, man, ik hoorde dat je me leuk vindt.” Zijn campagneteam ontkent dat het is gebeurd.

Vorige week riep Reade Biden nog op om zich terug te trekken uit de presidentsrace. “Joe Biden, kom alsjeblieft naar voren en neem je verantwoordelijkheid. Jij zou niet op basis van karakter in de race moeten zijn om president van de Verenigde Staten te worden,” zei Reade.

Biden ontkent

Maar Biden ontkent. Begin deze maand reageerde de Democratische presidentskandidaat voor het eerst op de beschuldigingen. ‘Dit is niet waar, dat is nooit gebeurd,’ liet hij in een schriftelijke verklaring weten. Donderdagavond herhaalde Biden die boodschap nog eens: “Ik geef u mijn woord: het is nooit gebeurd.”

Biden hoopte in het archief van de Senaat documenten te vinden die hem vrijpleiten van de beschuldiging. De Senaat zegt dat privacywetgeving het echter onmogelijk maakt om dergelijke persoonlijke informatie over ex-medewerkers vrij te geven.