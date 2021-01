Biden predikt eenheid bij beëdiging: ‘Met heel mijn ziel’

Beeld AFP

“Dit is Amerika’s dag. Dit is de dag waarop de democratie heeft gezegevierd,” sprak Joe Biden woensdagochtend lokale tijd zijn eerste woorden als president, nadat hij door opperrechter John Roberts beëdigd was tot de 46ste president van de Verenigde Staten.

Eenheid was het sleutelwoord van Bidens toespraak. Sprekend vanaf hetzelfde Capitool dat begin deze maand het decor was van een dramatische bestorming, beloofde hij ‘zijn hele ziel te steken’ in het tot op het bot verdeelde land weer nader tot elkaar krijgen. En een president te worden voor alle Amerikanen, niet alleen die op hem hebben gestemd.

Dwaze fantasie

“Ik weet dat spreken over eenheid voor sommigen als een dwaze fantasie kan klinken. Ik weet dat de krachten die ons verdelen diep zijn en echt. Ik weet ook dat ze niet nieuw zijn,” sprak Biden. “Laten we beginnen met weer naar elkaar te luisteren, elkaar te horen, te zien, respect voor elkaar te tonen. Niet elk meningsverschil hoeft een reden te zijn voor een totale oorlog.”

Zonder Donald Trump ook maar een keer bij naam te noemen, was de toespraak van Biden – ook niet geheel verrassend – in vrijwel alles een tegenreactie op zijn voorganger. Biden zei de Amerikanen de strijd aan te binden met valse feiten, klimaatverandering en racisme. Buitenlandse bondgenoten beloofde hij dat het met de America First-doctrine van Trump is afgelopen. “We zullen onze allianties herstellen en opnieuw met de wereld samenwerken, niet om de uitdagingen van gisteren aan te gaan, maar om de uitdagingen van vandaag en morgen,” aldus Biden.

Net na zijn inauguratie om 18.00 uur Nederlandse tijd zijn ook de officiële twitteraccounts van de president en de vicepresident over gegaan naar Joe Biden en Kamala Harris. Zij werd kort voor Biden beëdigd door rechter Sonia Maria Sotomayor. De benoeming van Harris, de eerste zwarte en Indiase vrouwelijke vicepresident van de VS, haalde Biden aan om maar aan te geven hoeveel positieve verandering er mogelijk is in het land, als men het maar graag genoeg wil. “Zeg me niet dat dingen niet kunnen veranderen,” zei Biden.

Vlaggen

Tijdens zijn rede keek Biden niet uit over honderdduizenden Amerikaanse toeschouwers, maar 200.000 Amerikaanse vlaggen die op het National Mall voor het Capitol waren uitgestald. Vanwege dreigingen van een herhaling van de aanval op het Capitool begin deze maand was de binnenstad van Washington geheel afgesloten en werd beveiligd door 25.000 Nationale Gardisten.

6 januari was voor de jonge dichter Amanda Gorman, die na Bidens toespraak het woord mocht nemen, brandstof voor haar gedicht. De ceremonie verliep ondanks het lege veld uiteindelijk dan ook juist bovenal zoals ieder andere. Op het bordes mengden Republikeinse en Democratische prominenten met elkaar, onder wie voormalige presidenten Bill Clinton, George Bush, en Barack Obama, en ook de afzwaaiende vicepresident Mike Pence.

De grootste afwezige bij het evenement, dat werd opgeluisterd met optredens van Lady Gaga en Jennifer Lopez, was Trump. Die had als eerste president in 152 jaar tevoren al aangegeven niet bij de inauguratie te zullen komen opdagen.

Trump was al voor de gelegenheid afgereisd naar zijn golf resort Mar-o-Lago in Florida. Wel heeft Trump volgens ingewijden een briefje achtergelaten voor zijn opvolger. Het is traditie dat afzwaaiende presidenten een brief schrijven voor hun opvolger met daarin gelukswensen en wat goede raad. Wat Trump zijn opvolger te melden had in het briefje is niet bekend.