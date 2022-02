Biden praat vrijdag over Oekraïne met grote bondgenoten

De Amerikaanse president Joe Biden in de tuin van het Witte Huis nadat hij met de presidentiële helikopter Marine One donderdag is teruggekeerd in Washington van een trip naar Ohio. Beeld Getty Images

De komende dagen zullen ook de ministers van Buitenlandse Zaken van de G7 de situatie rondom Oekraïne bespreken tijdens een veiligheidsconferentie in München. Gastvrouw Annalena Baerbock zal als Duitse minister van Buitenlandse Zaken de vergadering leiden. De G7, een groep van invloedrijke westerse geïndustrialiseerde landen, bestaat uit Duitsland, Canada, Frankrijk, het VK, Italië, Japan en de VS. De EU schuift ook aan maar is officieel geen lid. Ook de Amerikaanse vicepresident Kamala Harris wordt verwacht.

Rusland stuurt naar verwachting niemand naar München, als gevolg van de spanningen met het Westen over Oekraïne. Het land is om die reden ook niet uitgenodigd voor het gesprek vrijdag onder leiding van Biden.

Donderdag herhaalde Biden nogmaals zijn waarschuwing dat Rusland op het punt staat Oekraïne binnen te vallen. “Elke indicatie die we hebben is dat ze bereid zijn om Oekraïne binnen te gaan”, zei de Amerikaanse president.

Ontmoeting buitenlandministers VS en Rusland

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken, heeft wel een uitnodiging aanvaard voor een ontmoeting eind volgende week met zijn Russische ambtgenoot Sergei Lavrov, zei het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken donderdag (lokale tijd). Voorwaarde voor de ontmoeting is dat Rusland in de tussentijd niet Oekraïne binnenvalt, aldus het ministerie.

Blinken zei eerder op de dag dat hij een brief naar Lavrov had gestuurd met het voorstel om volgende week in Europa bijeen te komen om alsnog tot een diplomatieke oplossing van de crisis in Oekraïne te komen. Later die dag herhaalde Blinken tegenover de VN-Veiligheidsraad zijn waarschuwing dat Russische troepen zich voorbereiden op een aanval op Oekraïne in “de komende dagen”. Rusland zou van plan zijn een aanleiding te verzinnen voor een inval in het buurland, bijvoorbeeld in de vorm van een nep- of echte aanval met chemische wapens.

De Russische onderminister van Buitenlandse Zaken Sergej Rjabkov noemde de militaire scenario’s die Blinken schetste “betreurenswaardig” en “gevaarlijk”. Hij voegde eraan toe dat een deel van de in het grensgebied gelegerde Russische soldaten juist terugkeert naar hun thuisbasis. Ook beschuldigde hij Oekraïne van herhaalde aanvallen op de oostelijke Donbas-regio, waarbij “duizenden slachtoffers vielen”.