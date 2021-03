Biden onder vuur om migratiebeleid

De foto’s van het opvangcentrum in Texas zijn vrijgegeven door een partijgenoot van Biden. Beeld AP

Foto’s van minderjarige migranten die, samen met volwassen migranten, onder benarde omstandigheden worden opgevangen in een grote loods, liggend op matten onder foliedekens, in groepen gescheiden door plastic scheidingswanden. ‘Kinderen in kooien’, zoals het tijdens Donald Trumps presidentschap werd genoemd. Het waren beelden waarvan de regering van Joe Biden beloofde dat die na zijn aantreden tot de verleden tijd zouden behoren. Maar gisteren doken precies zulke beelden op.

Het is een gevoelige slag voor de regering van Joe Biden, die al weken onder vuur ligt om zijn migratiebeleid. De VS heeft te maken met een enorme toename van migranten die het land via de zuidgrens proberen te bereiken, sinds het aantreden van de Democratische president. The Washington Post rekende voor dat het land nu op koers ligt dit jaar liefst geconfronteerd te worden met twee miljoen migranten aan de zuidgrens – de grootste golf in 20 jaar.

De regering-Biden neemt de voorbije weken het woord ‘crisis’ stelselmatig niet in de mond als het om de situatie aan de grens gaat, maar heeft het over ‘de situatie’. Geen wonder: volgens critici is het zo klaar als een klontje dat de migratiegolf op gang is gekomen door Bidens beslissing meerdere migratiebeperkende decreten van zijn voorganger terug te draaien.

Capaciteit niet op orde

De kritiek op Bidens beleid komt niet alleen van Republikeinse zijde. Ook vanuit de eigen partij is onvrede over de koers, omdat regelingen zouden zijn versoepeld, terwijl de opvangcapaciteit niet op orde was – en dat midden in de coronacrisis. Het was ook een Democraat die foto’s van de faciliteit in de Texaanse stad Donna vrijgaf. Aan persbureau AP zei Henry Cuellar dat te hebben gedaan omdat de regering-Biden journalisten weigert toe te laten tot de faciliteiten. “We zouden voor die kinderen moeten zorgen alsof ze onze eigen kinderen zijn,” zei Cuellar.

President Joe Biden. Beeld AP

Onder de streep zijn de versoepelingen van Biden lang niet zo verregaand als zijn critici dikwijls beweren. Uit reportages van onder andere The New York Times blijkt echter dat dat tot veel migranten uit Latijns-Amerika niet is doorgedrongen. Met name minderjarigen zouden de gok nu proberen te wagen.

Onderdeel van Bidens versoepelingen is het humaner maken van het opvangen van onbegeleide migrantenkinderen, door die niet langer aan de grens, maar in de VS te screenen en op te vangen. Zij mogen maximaal drie dagen in detentiecentra worden vastgehouden waarna ze naar opvangcentra of voogden moeten worden overgedragen.

De foto’s en een document in handen van CNN tonen dat aan die belofte niet wordt voldaan. CNN berichtte gisteren over een document te beschikken waarin staat dat op het moment 830 onbegeleide migrantenkinderen langer dan tien dagen in de detentiecentra vastgehouden worden.

De perssecretaris van het Witte Huis, Jen Psaki, zei gisteren dat de regering-Biden eraan werkt ‘in de komende dagen en weken’ meer accommodatie voor migranten op te zetten.