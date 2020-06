Biden loopt uit op Trump, zeggen opiniepeilers

President Trump verliest steun onder Amerikanen. Hij ziet zijn opponent Joe Biden ruim voorop gaan in opiniepeilingen.

Het beeld dat opiniepeilers schetsen is de afgelopen weken consistent: Joe Biden loopt uit. In het gemiddelde van de nationale peilingen, berekend door de website RealClearPolitics, krijgt hij steun van 49,7 procent van de ondervraagden. Trump haalt 41,7 procent.

En dat terwijl Bidens campagne zo goed als stilligt vanwege de coronapandemie. Trump heeft alle aandacht, en weet die in zijn nadeel te laten werken. Trump wuifde de dreiging van het coronavirus weg, maar inmiddels worden 117.000 doden geteld. Onlangs werd een straat vol vreedzame demonstranten voor het Witte Huis met traangas leeggeveegd, zodat Trump de straat over kon steken voor een fotomoment bij een beschadigde kerk. Een meerderheid van de Amerikaanse burgers steunt de demonstranten, en vindt dat het Witte Huis verkeerd reageert op de onrust in het land.

De nationale peilingen zeggen niet alles – de Amerikaanse verkiezingen worden beslist per staat. Kandidaten moeten vooral winnen in belangrijke swing states, waar de Republikeinen en Democraten ongeveer gelijk opgaan. Maar ook in die doorslaggevende staten doet Biden het op dit moment goed. Hij krijgt volgens kiezersonderzoek bijvoorbeeld aanzienlijk meer steun dan Trump in Michigan en Wisconsin, in 2016 nog cruciaal voor diens overwinning. Toen wist Trump er zijn toenmalige tegenstander Hillary Clinton nipt voor te blijven.



Nu berekenden rekenmeesters van de politieke website FiveThirtyEight dat Biden daar ruim voor staat, met gemiddeld 6 (Wisconsin) en bijna 8 (Michigan) procentpunt. Biden heeft in de belangrijkste swing states een ‘benijdenswaardige positie’, is de conclusie. Ook in andere staten waar Trump in 2016 nog ruim won, zoals Ohio, is hij zijn voorsprong kwijt en volgens peilingen verwikkeld geraakt in een nek-aan-nekrace met Biden.

Verbeterde methode

In de staten worden aanzienlijk minder peilingen gedaan dan op landelijk niveau. De resultaten waren in het verleden ook minder betrouwbaar. Lokale peilingen onderschatten in 2016 bijvoorbeeld de kansen van Trump, waardoor zijn presidentschap voor velen als een verrassing kwam.

Opiniepeilers zeggen hun methoden te hebben verbeterd, maar veel Amerikanen bekijken de peilingen nu argwanend. Joe Biden zelf roept kiezers op geen waarde te hechten aan de goede scores. ‘Negeer de peilingen,’ schreef hij op Twitter. ‘We kunnen niets als vanzelfsprekend beschouwen in november – de belangen zijn simpelweg te groot.’

Een meerderheid van de Amerikaanse burgers steunt de demonstranten, en vindt dat het Witte Huis verkeerd reageert op de onrust in het land. In deze spotprent is Trump, met de bijbel in de hand, te zien als de politieagent die George Floyd vermoordde. Beeld Reuters

Trump had gehoopt dat tot voor kort goede economische statistieken hem aan een tweede regeertermijn zouden helpen. Maar de economie is ingestort door het coronavirus en protesten tegen racisme en politiegeweld houden het land in zijn greep. Twee andere onderwerpen zijn in een onrustige tijd bovenaan het lijstje zorgen van kiezers komen te staan: de pandemie en de verhoudingen tussen zwarte en witte Amerikanen.

In een peiling van SRSS, gepubliceerd door CNN, kiest een meerderheid van de ondervraagden voor Biden op de vraag welke kandidaat het beste in staat is het coronavirus of de raciale spanningen het hoofd te bieden. Wel vertrouwen de meeste deelnemers de economie aan Trump toe.

Ook in groepen waarin Trump de afgelopen jaren relatief populair was, verliest hij terrein. Er zijn signalen dat oudere kiezers overwegend Biden verkiezen boven de zittende president. Ook onder witte evangelische christenen, een belangrijk onderdeel van zijn achterban, verloor Trump in de afgelopen weken aan populariteit.

CNN weigerde excuses

Donald Trump haalt in een reactie uit naar de opiniepeilers. Zijn team probeerde CNN zelfs zover te krijgen een peiling terug te trekken waarin Biden maar liefst 14 procentpunt voorsprong had. Trumps advocaten wilden dat de zender excuses zou aanbieden. CNN weigerde en wees erop dat zulke verzoeken normaal gesproken alleen van autoritaire regimes uit landen als Venezuela komen.

Een Republikeinse peiler, John McLaughlin, beschuldigde opinieonderzoekers ervan dat ze bewust niet meewegen welke kiezers daadwerkelijk van plan zijn te gaan stemmen. Daardoor onderschatten ze het aantal Trump-kiezers, stelde McLaughlin in een memo dat hij opstelde in opdracht van Trump. De president deelde het op Twitter.

Die klacht klonk ook in 2012, maar Republikein Mitt Romney verloor toen wel degelijk zoals gepeild van Democraat Barack Obama. In 2016 won Trump wel doordat veel Democraten bij gebrek aan enthousiasme voor Hillary Clinton thuisbleven op de verkiezingsdag. Ook nu laten peilingen zien dat de achterban van Trump meer gemotiveerd is om te gaan stemmen dan Bidens aanhangers.

Het is te vroeg om harde conclusies te trekken over de winstkansen van Biden en Trump op de verkiezingsdag, 3 november. Kiezers kunnen in de komende maanden nog van gedachten veranderen. Mogelijk begint de economie na het coronadieptepunt weer aan te trekken in het najaar. Groene cijfers kan Trump gebruiken om zichzelf te verkopen als handig zakenman die het land rap weer op de been krijgt.