Biden laat hoogvliegend object ‘ter grootte van kleine auto’ neerhalen boven Alaska

Het object werd neergeschoten door een Amerikaanse F22-straaljager. Beeld Wikimedia Commons / David Henry/Lockheed Martin

Een Amerikaanse F22-straaljager schoot het object op 40.000 feet (12.190 meter) neer. Het had de grootte van een kleine auto. Details over het object zijn volgens woordvoerder John Kirby nog onbekend, maar de Verenigde Staten verwachten de brokstukken terug te vinden in de Amerikaanse territoriale wateren.

Volgens Kirby is het object neergeschoten omdat het een “redelijke bedreiging” was voor de veiligheid van de burgerluchtvaart. Passagiersvluchten en privéjets kunnen vliegen tot een hoogte van zo’n 13.700 meter. President Joe Biden van de Verenigde Staten zei vrijdag over de actie alleen dat “het een succes was”. Biden was donderdag geïnformeerd over het object, nadat twee Amerikaanse straaljagers het hadden geïnspecteerd.

Het is nog onduidelijk waar het object vandaan kwam of wat het doel was, zei Kirby tegen journalisten. “We weten niet wie de eigenaar is van dit object.” Het stortte neer in het uiterste noordoosten van Alaska, vlak bij de Canadese grens. Volgens de Amerikaanse piloot bevond zich ‘geen mens’ aan boord van het object. Generaal Pat Ryder, de woordvoerder van het Pentagon, zei dat meerdere Amerikaanse legerhelikopters bezig zijn met een zoektocht naar de brokstukken van het object.

Kirby was voorzichtig om het object niet als een ballon te classificeren. Hij zei dat het nieuwe object en zijn spoor donderdagavond voor het eerst onder de aandacht van de VS kwamen. De federale luchtvaartautoriteit heeft een deel van het luchtruim van Noord-Alaska gesloten ter ondersteuning van de bergingsoperatie door het ministerie van Defensie.

De Canadese premier Justin Trudeau laat weten gebriefd te zijn over het Amerikaanse besluit en deze te steunen. “Onze legers en inlichtingendiensten zullen altijd samenwerken om een veilige situatie te creëren”, aldus Trudeau over de banden met buurland de VS.

‘Weerballon’

De Verenigde Staten schoten op 4 februari op grote hoogte voor de kust van South Carolina een Chinese ‘weerballon’ ter grootte van drie bussen neer vanwege vermoedens dat dat in een spionageballon zou zijn. Donderdag kwam een anonieme topambtenaar van het ministerie van Buitenlandse Zaken met de verklaring dat de ballon inderdaad uitgerust was met spionage-apparatuur.

De VS hebben sterke vermoedens dat de ballon deel uitmaakte van een hele vloot spionageballonnen, die door het regime in Beijing naar ruim veertig landen op vijf continenten zou zijn gestuurd.