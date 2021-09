Biden kraakt anti-abortuswet Texas: ‘Schending van grondrechten’

Joe Biden Beeld EPA

De Texaanse wet zal de toegang van betrokkenen tot de gezondheidszorg aanzienlijk belemmeren, met name voor gekleurde vrouwen en vrouwen met een laag inkomen, aldus de president.

Ook vindt Biden het ‘schandalig’ dat burgers als een soort verklikkers de mogelijkheid krijgen rechtszaken aan te spannen tegen iedereen die een andere persoon zou hebben geholpen een abortus te ondergaan. Het kan daarbij zelfs gaan om familieleden, zorgpersoneel, receptionisten van een kliniek of vreemden zonder band met het individu.

Het recht op abortus werd bijna vijftig jaar geleden door het Hooggerechtshof vastgelegd, benadrukt Biden. Hij zegt dat zijn regering dat recht zal beschermen en verdedigen.

‘Totale aanval’

Ook vicepresident Kamala Harris is boos. In een verklaring noemt ze de nieuwe wet, die woensdag van kracht werd, een ‘totale aanval’ op de gezondheid rond de zwangerschap. Volgens haar treft het ‘verbod’ bijna 7 miljoen vrouwen in Texas. Betrokkenen zullen nu worden gedwongen om buiten de staat hulp te zoeken of hun zwangerschap tegen hun wil uit te dragen.

Ze noemt het ‘verontrustend’ dat de wet burgers ertoe aanzet iedereen aan te klagen die een andere persoon helpt bij het ondergaan van een abortus. “De Biden-Harris-regering zal altijd vechten om toegang tot gezondheidszorg te beschermen. En ze zal het recht van een vrouw verdedigen om beslissingen te nemen over haar lichaam en haar toekomst te bepalen.”

Incest

Abortus wordt in de Amerikaanse staat Texas vanaf woensdag alleen in uitzonderlijke gevallen nog toegestaan, tenzij het federale Hooggerechtshof er op het laatste moment een stokje voor steekt. Tot nu toe is dat niet gebeurd. The New York Times meldt dat de wet daarmee in werking is getreden, in elk geval tot het moment dat het rechtsorgaan mogelijk alsnog met een uitspraak komt.

De wet verbiedt abortus na de zesde week van de zwangerschap en moedigt de bevolking aan overtreders voor de rechter te slepen. Een aangifte tegen een kliniek die een vrouw die langer zwanger is toch behandelt, kan de ‘verklikker’ een premie van 10.000 dollar of meer opleveren.

Zelfs als de zwangerschap het gevolg is van incest of verkrachting dreigt in deze conservatieve zuidelijke staat abortus vrijwel onmogelijk te worden. De wet genaamd SB8 zou 85 procent van de abortussen illegaal maken, en Texas verreweg de strengste staat van de VS maken op dit vlak.