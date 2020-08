Biden kiest Harris als running mate voor verkiezingen

Senator Kamala Harris. Beeld Hollandse Hoogte / AFP

Biden, eerder vice-president onder Barack Obama, had al beloofd een vrouw te nomineren als potentieel vicepresident. De verwachting was sindsdien dat hij voor een zwarte vrouw zou kiezen. Dat gebeurt nu met Kamala Harris.

Bijna 60 procent van de achterban van de Democraten is vrouw, en zwarte vrouwen zijn het allerloyaalst. Ruim 90 procent van hen stemt op de Democratische partij. De namen van senator Kamala Harris en oud-veiligheidsadviseur Susan Rice vielen vaak.

Mochten Biden en zijn vrouwelijke vice-president Donald Trump in november van de troon stoten, dan zou dat historisch zijn. In 1984 werd Geraldine Ferraro de revolutionaire, eerste vrouwelijke running mate van een presidentskandidaat. Sindsdien is er 36 jaar verstreken, maar nooit haalde een vrouw daadwerkelijk het Witte Huis als rechterhand van de president.

Biden zou bij zijn aantreden 78 jaar oud zijn en heeft laten doorschemeren dat hij er niet op uit is langer dan één termijn van vier jaar president te blijven (‘Ik ben een overgangskandidaat’). Zijn vicepresident zou in 2024 de beste papieren hebben om hem op te volgen. Als hij in november niet wint, kan ze over vier jaar doorgewinterd opnieuw de strijd aangaan om zelf president te worden.

Democratische conventie

Joe Biden zal overigens op 17 augustus officieel worden benoemd als presidentskandidaat voor zijn partij. Voormalig Amerikaans president Barack Obama en zijn vrouw Michelle omlijsten zijn benoeming. Michelle houdt een toespraak op de eerste dag van de speciale bijeenkomst van de Democraten volgende week in Milwaukee (Wisconsin). De conventie eindigt drie dagen later, op 20 augustus, met een speech van Biden waarin hij zijn nominatie aanvaardt.

Joe Biden.

Barack Obama spreekt op 19 augustus. Ook de Clintons zijn uitgenodigd: de voormalige president Bill en zijn vrouw Hillary, die vier jaar geleden de presidentsverkiezingen verloor. Andere prominente gastsprekers zijn onder anderen senator Bernie Sanders, die ook deze keer tevergeefs een gooi deed naar de nominatie, en gouverneur Andrew Cuomo uit New York.

Op 19 augustus is ook de speech gepland van de Democratische vicepresident, de zogenoemde running mate.