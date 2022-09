Biden haalt in toespraak hard uit naar Trump: – ‘Hij weet: Als ik wil overleven, moet ik opkomen voor de gewone Amerikaan’

De Amerikaanse president Joe Biden sprak tijdens zijn tv-toespraak in harde bewoordingen over Trump en de Maga-beweging. Beeld AFP

“Biden moet de ernst van de situatie duidelijk maken om de zwijgende meerderheid naar de stembus te jagen,” zegt Willem Post. Want dát de situatie ernstig is, daarvan is Post overtuigd. “De rapen zijn al een tijdje gaar in de VS,” legt hij uit. “Er is een maatschappelijke Grand Canyon. Biden weet dat er twee uitersten zijn: Trumpaanhangers enerzijds, de linksere democraten aan de andere kant. Van die laatsten moet Biden ook weinig hebben.” Maar tussen die twee uitersten zit een heel groot middenveld. En dát wil Biden ‘wakker schudden’ en naar de stembus krijgen.

Over twee maanden gaat het tijdens de tussentijdse verkiezingen om cruciale zetels in de Senaat en het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. En niet lang daarna zal de campagne voor de presidentsverkiezingen van start gaan, zegt Post. De toespraak van Biden was in die zin ook een soort verkiezingstoespraak.

Democratie onder druk

De boodschap: ook al ben je een gematigde republikein of onafhankelijk, stem nu voor de democraten. “We moeten de democratie samen verdedigen en beschermen,” zei Biden tijdens zijn speech, gehouden in Philadelphia, waar de democratie van het land zo’n beetje ontstond. Die democratie staat op dit moment inderdaad ernstig onder druk, stelt ook Post. “Je moet wel stekeblind zijn om niet te zien dat dat nu het geval is.”

Zo zijn bij diverse voorverkiezingen overheidsfunctionarissen die de verkiezingsuitslag níet accepteerden in belangrijke staten op sleutelposities terechtgekomen. “Stel je voor dat zij bij nieuwe verkiezingen opnieuw zeggen: we accepteren de uitslag niet. Dan krijg je tumult. De democratie kon dat één keer aan, maar kan het dat nog een keer? De vorige keer stonden er nog mensen tegen Trump op.”

Een meerderheid van inwoners van de Verenigde Staten denkt ook dat de democratie in eigen land onder druk staat: 72 procent van de democraten vindt dat, evenals 70 procent van de republikeinen. En één op de drie Amerikanen vindt het voorstelbaar dat geweld wordt gebruikt. Post: “Ik spreek al tijden over een politieke of maatschappelijke burgeroorlog.”

Trump

Dat een zittende president een vorige president zo aanvalt is normaal gesproken not done, stelt Post. “Maar we hebben ook nooit zo’n president gehad als Trump.” Trump spreekt de ‘taal van het volk’. “Biden weet: als ik politiek wil overleven, moet ik voor de gewone Amerikaan opkomen.” Dat de president zich richt op het stille midden past hem, zegt Post: “Biden is al een halve eeuw een middenpoliticus. Een man van de compromissen.”

Bovendien ‘blaakt Biden van het zelfvertrouwen’ momenteel. “Ondanks de vele problemen en zijn flinterdunne meerderheid heeft Biden al veel wetten op zijn naam staan: de wet voor het terugbrengen van de inflatie, de Covid-hulpwet. Er is een hernieuwd zelfvertrouwen.”

Opvallend: in zijn toespraak noemde Biden niet één keer Mar-a-Lago. Dat is een teken dat Biden duidelijk zijn eigen frame kiest, zegt Post. Het onderzoek naar de, deels top secret-documenten die Trump daar maandenlang had liggen, gaat waarschijnlijk nog lang duren denkt Post: maanden, zo niet jaren. “Biden ziet dat dit een juridisch gevecht wordt, hij laat de juristen het werk doen.” Mogelijk kondigt Trump zijn kandidatuur vanwege de aantijgingen vervroegd aan.