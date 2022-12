Biden geeft staat New York noodhulp na zware sneeuwstorm: Buffalo is ‘oorlogsgebied’ met 27 doden

Op het hoogtepunt van de storm waren reddingswerkers niet meer in staat om mensen in nood te bereiken. Beeld AFP

Het gebied rond Buffalo in de staat New York blijkt zo een van de zwaarst getroffen gebieden in de VS. Alleen al in Erie County zouden zeker 27 mensen om het leven zijn gekomen. De hoogte van het pak sneeuw in het gebied is op sommige plekken ruim twee meter. Grootschalige stroomuitval leidt tot gevaarlijke omstandigheden.

Gouverneur Kathy Hochul noemde de storm die eerste kerstdag over Buffalo en omstreken trok ‘de meest verwoestende’ in de geschiedenis van de stad. Later sprak ze van een ‘oorlogsgebied’. “Als je de auto's langs de weg ziet, dat is gewoon shockerend.” Het is volgens Hochul ‘oorlog met moeder natuur’. “Sinds donderdag slaat ze ons met alles dat ze heeft.”

Erger dan ooit

“We zijn hier gewend aan sneeuw en kunnen ermee omgaan,” zei bestuurder Mark Poloncarz van Erie County. Maar de combinatie van harde wind, extreme kou en het verblindende effect van de sneeuw maakten de omstandigheden ‘erger dan we ooit hebben gezien’, aldus de functionaris.

Volgens Poloncarz zijn er slachtoffers aan hartaanvallen overleden tijdens het sneeuwruimen. “Je aderen krimpen, waardoor het voor het hart moeilijker wordt om bloed te laten circuleren,” legde hij uit. Anderen zijn teruggevonden in hopen sneeuw op straat en weer anderen bevroren in hun auto's toen ze buiten vast kwamen te zitten.

Erie County in de staat New York is zwaar geraakt door de winterstorm. Beeld REUTERS

‘Hartverscheurend’

Op het hoogtepunt van de storm waren reddingswerkers niet meer in staat om mensen in nood te bereiken, bijvoorbeeld mensen die thuis zaten zonder elektriciteit of in hun auto waren gestrand. “Het is hartverscheurend om telefoontjes te krijgen van gezinnen met kinderen die zeggen dat ze bevroren zijn,” zei sheriff John Garcia tegen CNN. Reddingswerkers die eropuit waren gestuurd om mensen te redden, moesten op een gegeven moment zelf worden gered. Zeker elf ambulances kwamen vast te zitten in de sneeuw.

In de afgelopen 24 uur is de elektriciteit in meer dan 13.000 huizen hersteld, zei Poloncarz maandagochtend, maar meer dan 12.000 zitten nog steeds zonder stroom. Sommige mensen zullen pas dinsdag weer op het netwerk kunnen worden aangesloten, zo waarschuwde hij.

Dodental

Hoewel het weer in de loop van de week langzaam beter zal worden, is de verwachting dan ook dat het dodental nog verder oploopt. Er zitten nog steeds mensen ingesloten in hun auto’s en in hun woningen met temperaturen onder het vriespunt. Vooralsnog ligt het dodental op zeker 57 in de VS, meldt NBC News.

Vanaf dinsdag worden de temperaturen gematigder, meldt de Amerikaanse weerdienst NWS.