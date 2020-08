Biden gaat samen met Harris de strijd aan. Wat voegt zij toe aan zijn campagne?

Joe Biden gaat de strijd om het Amerikaanse presidentschap aan met senator Kamala Harris als rechterhand. Wat voegt Harris toe aan zijn campagne?

Jeugdigheid, energie en een gepeperde debatstijl, vooral. Kamala Harris (55) is in veel opzichten het tegenovergesteld van Joe Biden (77). Hij staat met zijn decennia ervaring in de politiek voor het verleden. Zij staat als immigrantendochter en eerste vrouw van kleur op het presidentiële stembiljet voor de toekomst.

Symbolisch is dat belangrijk, in een jaar waarin protesten tegen racisme door het land golven. Leiders en activisten uit de zwarte gemeenschap hebben er bij Biden uitdrukkelijk voor gepleit een zwarte running mate te kiezen. Zwarte kiezers vormen een essentiële pijler onder zijn kandidatuur, en Biden heeft hun steun nodig.

Harris heeft bewezen dat ze een enthousiaste schare mensen op de been kan brengen. Toen ze vorig jaar haar eigen presidentiële campagne aankondigde wist ze daarvoor 22.000 mensen naar haar thuisstad Oakland in Californië te trekken. Ze werd er geboren als dochter van een Indiase moeder en een Jamaicaanse vader, naar de VS gekomen voor carrières in de wetenschappelijke wereld. Kamala Harris werd gevormd door haar opleiding aan de historisch zwarte universiteit Howard, en begon haar carrière als officier van justitie met de portefeuille zedenmisdrijven.

Messcherpe ondervrager

Harris viel in de Senaat op als messcherp ondervrager, haar wenkbrauw vaak sceptisch opgetrokken. In de rechtszaal leerde ze hoe ze waterdicht haar punt kan maken om een publiek – destijds de jury – te overtuigen. Die offensieve stijl kan de wat gezapige senior Biden goed gebruiken in zijn pogingen om Trump uit het Witte Huis te krijgen.

Biden zelf kent Harris’ aanpak maar al te goed. Haar presidentscampagne kreeg een korte boost toen ze hem in een debat berispte voor zijn samenwerking met politici die rassensegregatie voorstonden. Hij verzette zich bovendien tegen busvervoer om zwarte kinderen toegang te geven tot witte scholen. Zij was als meisje een van die kinderen, hield ze Biden indringend voor. Echtgenote Jill Biden beschreef dat later als een ‘stomp in de maag’.

Harris viel Trump ook al eens aan waar het de macho-president raakt: ze bespotte zijn mannelijkheid. In een debat over handelspolitiek en Noord-Korea vergeleek ze Trump vorig jaar met de mysterieuze Wizard of Oz, uit de gelijknamige film. “Je weet wel, als je het gordijn opentrekt, is het maar een klein kereltje.”

Harris wist haar politieke profiel in 2018 flink aan te scherpen met haar ondervraging van kandidaat-rechter Brett Kavanaugh in de Senaat. Ze vroeg de rechter naar zijn ideeën over het recht op abortus. “Kunt u wetten bedenken die een overheid de macht geven om besluiten te nemen over het lichaam van een man?” Kavanaugh moest toegeven dat ze er niet waren. Tijdens een persconferentie beschreef Trump dat moment als ‘nasty’, naar. Zijn campagneteam noemt Harris in spotjes ‘nep’, omdat ze haar nieuwe politieke partner Biden vorig jaar nog aanviel.

Trump doneerde aan Harris

Maar de realiteit is dat Trump onder de indruk is van Bidens running mate. Hij doneerde vrij recent, in 2013, nog 6000 dollar aan een campagne van Harris, destijds om de baas van justitie in Californië te worden. Normaal gesproken heeft hij vileine tweets over voor opponenten, maar hij beschreef Harris eind vorige maand nog als een ‘prima keuze’ voor Biden.

De uiterste linkervleugel van haar eigen partij is minder blij met haar. Sinds de gewelddadige dood van politie-slachtoffer George Floyd maakt ze zich sterk haar voor hervormingen van de politie, maar in haar verleden als aanklager en justitiebaas in Californië koos ze nog een harde koers. Die past in de ogen van activistische Democraten niet bij een moment waarop Amerikanen zich massaal uitspreken tegen wangedrag van de politie.

Haar verleden kan wel een argument van tegenstander Trump neutraliseren. Hij beschuldigt Biden ervan ‘zwak’ te reageren op criminaliteit. Met als rechterhand een vrouw die er juist van wordt beschuldigd tevéél mensen in de gevangenis te hebben laten belanden, is dat moeilijk vol te houden.