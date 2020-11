Biden-fans vieren feest: ‘Amerika is terug, dit is geschiedenis!’

In New York houdt het gejuich urenlang aan als de uitslag van de presidentsrace bekend wordt. De thuisstad van Donald Trump danst zijn vertrek tegemoet. ‘Een gedenkwaardige dag!’ Ook in andere plaatsen in de VS de straat op - zowel aanhangers van Biden als van zijn verslagen tegenstrever Donald Trump.

“Amerika is terug,” roept Marion Howard. Met haar man Mark heeft ze zich snel in de kleuren van de Amerikaanse vlag uitgedost voordat ze naar Washington Square Park in het hart van New York is gekomen. “Dit is een gedenkwaardige dag,” zegt hij. “Vandaag vieren we de democratie.”

Dat gaat met toeterende auto’s en ronkende motoren. Bewoners slaan uitgelaten op potten en pannen, hangend uit het raam van hun appartement. Sommigen wapperen met Amerikaanse vlaggen. “Dit is hoe democratie eruit ziet,” scanderen New Yorkers die in dit park samenkomen.

Beeld EPA

‘Democratie is veiliger’

Dat is wat veel New Yorkers een opluchting vinden: dat het democratisch proces zijn werk gedaan heeft, en een president met autoritaire trekken wegstuurde. “De democratie is nu veilig,” reageert Tom Kulaga, die op het plein op een feesttoeter blaast. “Veiliger,” maakt hij er snel van.

Trump wil de uitslag aanvechten, en schreef op Twitter enkele uren eerder nog in hoofdletters dat niet Biden, maar hij gewonnen had. Kulaga is nerveus geweest, en er nog niet helemaal gerust op, dat Trumps zijn verlies neemt als het juridische gevecht nergens toe leidt, zegt hij. Maar vandaag is het feest. “Thanksgiving kwam vroeg dit jaar. We moesten vanwege de pandemie al zoveel opgeven. Onafhankelijkheidsdag, Halloween. Maar dit maakt het allemaal de moeite waard.”

President Joe Biden. Vice President Kamala Harris. A new dawn is coming. pic.twitter.com/XVmIYUqslI — Chuck Schumer (@SenSchumer) 8 november 2020

Dansfeest

Feest kent New York op het moment inderdaad weinig, vanwege de pandemie die deze stad in het voorjaar hard trof. Washington Square Park verandert direct na het verkiezingsnieuws in een geïmproviseerd dansfeest. ‘Yeah, it’s a party in the USA’, zingt de menigte mee met de stem van Miley Cirus die uit een speaker komt. ‘You’re fired’, hebben sommige op een stuk karton geschreven, naar Trump zelf, die het deelnemers aan zijn realityshow ooit graag meedeelde.

Een groepje vrienden ontkurkt champagne. “Beste dag van m’n leven,” zegt een van hen, Jack. “Dit is geschiedenis. Ik ben nerveus geweest, zeker met al die misinformatie van de Trump-campagne, maar nu ben ik gewoon zo blij.”

Beeld EPA

‘Geen woorden voor’

Jackie Cooperman heeft er ‘bijna geen woorden voor’, zegt ze vanachter haar mondkapje met foto’s van Biden en zijn vice-president Kamala Harris, de eerste vrouw die de VS mag gaan meebesturen. Ze wijst op haar dochter Livia van 13. “Ik ben zo blij dat ze niet alleen Trump zal kennen als president in haar tienerjaren.”

Moeder en dochter hebben hier vier jaar naar uitgekeken, zeggen ze. Ze hebben sinds dag één van zijn presidentschap gedemonstreerd. “Nu kunnen we de schade die we internationaal aangericht hebben repareren, en hebben we in eigen land weer intelligentie, compassie en redelijkheid.”

Beeld EPA

Protest

In diverse Amerikaanse steden zijn ook aanhangers van Trump de straat op gegaan. Bij het Capitool van de staat Georgia, in Atlanta, verzamelden zo’n duizend aanhangers zich. Volgens Amerikaanse media roepen ze leuzen als ‘Stop het stelen’, ‘Dit is niet over’ en ‘Fake news!’.

De campagneleider van president Donald Trump heeft aanhangers opgeroepen om klaar te staan voor protestacties. Dat bericht The Washington Post, dat de hand legde op een audio-opname waarop de uitspraken te horen zijn.

“Sta paraat”, zegt campagnechef Bill Stepien. “We kunnen jullie hulp op korte termijn nodig hebben bij demonstraties in jullie staten, om te garanderen dat de kant van de president is vertegenwoordigd.” Stepien stelt ook dat “manifestaties om steun voor de president te tonen” ook worden aangemoedigd.