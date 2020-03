Biden boekt flinke overwinning op Big Tuesday

Joe Biden en zijn vrouw Jill. Beeld AP

Daarmee loopt hij nu flink uit op zijn enige overgebleven grote rivaal, Sanders. Biden haalde afgetekende overwinningen in de drie staten. De belangrijkste van de drie staten is Michigan, waar 125 gedelegeerden te verdelen zijn. Met 85 procent van de stemmen geteld, staat de ex-vicepresident op 52,8 procent tegen 37,7 procent voor Sanders. In de voorverkiezingen van de Democraten vier jaar geleden boekte Sanders in Michigan nog een ruime overwinning op Hillary Clinton.

Het verschil waarmee Biden Sanders versloeg in de zuidelijke staten Mississippi en Missouri was nog veel groter. In Missouri ging zo’n 60 procent van de stemmen naar de oud-vicepresident, in Mississippi 81 procent. In de drie andere staten waar dinsdag werd gestemd, North Dakota, Idaho en Washington, is de uitslag nog niet bekend.

Biden riep na de goede uitslagen op tot eenheid in de partij. “We delen een gezamenlijk doel en samen zullen we Donald Trump verslaan,” zei hij vanuit Philadelphia. “Vanavond zijn we weer een stap dichter bij het herstellen van het fatsoen, de waardigheid en de eer van het Witte Huis. Dat is ons uiteindelijke doel.”

Sanders boekte goede resultaten bij de eerste drie voorverkiezingen, maar moest daarna toezien hoe Biden een comeback maakte en zijn eigen aanhang afnam. Via een campagnemedewerker liet de senator uit Vermont weten niet met een reactie te komen na de uitslagen van dinsdag.