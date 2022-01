Biden: ‘Binnenkort Amerikaanse troepen naar Oost-Europa’

De Amerikaanse president Joe Biden praat met verslaggevers over de situatie in Oekraïne na zijn aankomst op de luchtmachtbasis Andrews in Maryland met het presidentiële vliegtuig Air Force One. Beeld AFP

Het Amerikaanse ministerie van Defensie stelde eerder al 8500 Amerikaanse militairen in staat van paraatheid voor uitzending naar Oost-Europa. De troepen kunnen op korte termijn in actie komen als de NAVO snel wil reageren op een Russische inval in Oekraïne.

De NAVO kondigde afgelopen maandag aan versterkingen naar Oost-Europese lidstaten te sturen en troepen in gereedheid te brengen. De extra gevechtsvliegtuigen en oorlogsbodems moeten Rusland afschrikken, zei NAVO-chef Jens Stoltenberg.

Rusland heeft veel militairen samengetrokken langs de Oekraïense grens en bereidt zich volgens de Verenigde Staten voor op een aanval. Oekraïne is geen NAVO-lid, maar het militaire bondgenootschap zegt een aanval op het land niet te accepteren. In dat geval zullen westerse landen zware sancties tegen Rusland afkondigen. Ook naburige NAVO-landen als Polen en de Baltische landen voelen zich door Rusland bedreigd.