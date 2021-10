Biden: Amerikanen zullen Taiwan verdedigen als China aanvalt

De Amerikaanse president Joe Biden tijdens zijn interview met CNN in Baltimore (Maryland). Beeld AP

“Ja, we hebben een verplichting dat te doen.” Biden antwoordde zonder maar even te twijfelen, toen hem door de interviewer van CNN werd gevraagd of de VS Taiwan zou verdedigen.

Het zou duiden op een verschuiving van het Amerikaanse beleid ten aanzien van de eilandstaat, die China als afvallige provincie beschouwt. Onder de Taiwan Relations Act verkoopt Amerika wel wapens aan Taiwan, maar verder is de officiële houding in Washington dat de eilandstaat zich daarmee maar moet redden mocht, zeg, China een inval doen. Over of Amerika de eilandstaat dan te hulp zou schieten ligt niets vast.

Belofte

Ondanks Bidens uitspraak, is het ongewis of de VS nu wel die belofte maakt. Het is niet voor het eerst dat Biden een dergelijke uitspraak doet over Taiwan. In augustus deed hij dat ook al, en net als toen spreekt ook nu een woordvoerder van het Witte Huis de toezegging van de president tegen. Na de uitzending van het interview zei een woordvoerder tegenover Amerikaanse media dat Bidens opmerkingen geen verandering in het beleid betekenen.

Of dat juist is om die ‘strategische ambiguïteit’ in stand te houden, of omdat de president zich te stellig uitsprak is niet duidelijk. Wel is duidelijk dat de oplopende spanningen tussen China en Taiwan Washington kopzorgen geven. Peking heeft te kennen gegeven Taiwan desnoods met geweld te willen inlijven. Dat deze maand Chinese militaire vliegtuigen dagen achtereen langs het luchtruim bij Taiwan vlogen, lijkt erop te duiden dat China zich daar steeds nadrukkelijker op aan het voorbereiden is. De Taiwanese minister van Defensie Chiu Kuo-Cheng zei te vrezen dat die Chinese invasie er al over enkele jaren van kan gaan komen.