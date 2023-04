Biden (80) is nog altijd net iets minder impopulair dan zijn rivaal Trump (76)

In een korte video kondigt Joe Biden (80) aan dat hij zich opnieuw kandidaat stelt voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen van november 2024. Hij vindt het nodig, stelt hij, omdat ‘de strijd om onze democratie’ nog niet beslecht is. Biden waarschuwt voor rechtse extremisten uit de stal van Donald Trump die sociale zekerheid en fundamentele vrijheden willen afnemen. Ze ‘dicteren welke zorgbeslissingen vrouwen kunnen nemen, verbieden boeken en vertellen mensen van wie ze kunnen houden’, zegt Biden in zijn eerste campagnevideo.

Daarmee groeit de kans dat de komende presidentsverkiezingen uitmonden in een herhaling van 2020. Toen won Biden van oud-president Trump in een slopende verkiezingsronde. Trump probeerde in het pluche te blijven en zijn aanhangers drongen met geweld het Capitool in Washington binnen. Trump (76) kondigde eerder al aan dat hij volgend jaar weer mee wil doen aan de presidentsverkiezingen. Hij geldt vooralsnog als grootste kanshebber om namens de Republikeinse partij op het stembiljet te komen.

Precies vier jaar geleden trapte Joe Biden zijn vorige presidentscampagne af. Toen ging het na vier tumultueuze jaren onder Trump om de ‘ziel’ van de natie, zei hij. Het idee was toen dat Biden zou optreden als een soort sleutelbewaarder. Hij zou plaatsmaken voor een nieuwe generatie nadat hij zijn belangrijkste taak had volbracht, Trump verslaan.

Kamala Harris weinig zichtbaar

Maar de ziel van de VS is volgens Biden nog niet veiliggesteld. Een duidelijk alternatief is bovendien niet opgestaan. Prominente gouverneurs met presidentiële ambities hebben aangegeven dat ze niet meedoen als Biden zich weer verkiesbaar stelt. In 2020 gold zijn vicepresident Kamala Harris nog als gedoodverfde opvolger, maar zij heeft de hoge verwachtingen niet waargemaakt. Ze werd onthaald als ster, maar was weinig zichtbaar.

Democraten waren sinds zijn aantreden vaak ontevreden en bezorgd over de optredens van Joe Biden, met zijn 80 jaar de oudste president in de Amerikaanse geschiedenis. Hij schuifelt naar publieke optredens en komt af en toe verward over, als hij landen door elkaar haalt bijvoorbeeld. Als hij nog eens gekozen wordt, zou hij de leiding houden tot hij 86 is.

Maar nu Trump weer een gooi naar het Witte Huis gaat doen schaart de partij zich toch weer achter Biden. Die werd in 2020 gekozen als een stormvloedkering tegen het extremisme van Trump en zijn bondgenoten, en die rol kan hij nog een keer spelen, menen Democraten. Vooral de Congresverkiezingen van het afgelopen jaar gaven moed. De partij deed het toen beter dan gedacht.

Te oud voor nieuwe campagne

Toch laten burgers in peilingen merken dat ze eigenlijk niet op Biden zitten te wachten. Veel mensen vinden hem te oud voor een nieuwe campagne. In een recent kiezersonderzoek van tv-zender NBC News, bijvoorbeeld, zeiden zeven op de tien deelnemers dat hij zich beter niet opnieuw verkiesbaar kan stellen. Dat geldt ook voor veel Democraten. Die zijn van plan wel op hem stemmen als hij daadwerkelijk de kandidaat wordt, met tegenzin. Vooralsnog heeft zich geen partijgenoot van naam gemeld die in voorverkiezingen wil strijden om de kandidatuur. De Democratische partij zegt geen plannen te maken om debatten tussen kandidaten te organiseren.

Het goede nieuws voor Biden: hij is nog altijd iets minder impopulair dan zijn rivaal Trump. Biden maakt geen enthousiasme los, maar is acceptabel voor veel zwevende kiezers, is het idee in de Democratische partij. Mensen zonder duidelijke partijvoorkeur kozen in 2020 ook overwegend voor Biden. Zijn team hoopt dat Amerikanen in het komende jaar de investeringen in onder meer infrastructuur, betaalbare medicijnen en klimaatmaatregelen zien en waarderen.

Bidens kandidatuur is nu nog vooral een formele stap. Hij zou voorlopig niet van plan zijn om daadwerkelijk verkiezingsrally’s te houden. Wel is het zaak om geld in te gaan zamelen voor de peperdure campagnes die Amerikaanse presidentskandidaten voeren. Vorige keer gaf Biden ruim een miljard dollar uit. Een bedrag in die orde van grootte zal hij deze keer ook nodig hebben.