Bezoek minister Blinken van VS aan China uitgesteld na commotie over ‘spionageballon’

De Chinese ballon boven Billings (Montana) in het westen van de Verenigde Staten. Beeld REUTERS

Blinken zou zondag naar Peking vliegen om de spanningen tussen de beide landen te verminderen, maar volgens ABC News zijn de plannen nu aangepast. Het is nog niet bekend hoe lang hij de reis heeft uitgesteld.

De ballon die boven Canada en de VS is gezien en daar een Chinese spionageballon wordt genoemd, is volgens China een luchtschip voor wetenschappelijk onderzoek dat uit koers is geraakt. Het heeft volgens Peking niets met spionage te maken, aldus Chinese media.

Het Amerikaanse ministerie van Defensie observeert al een paar dagen een Chinese ‘spionageballon’ die hoog boven het Amerikaanse grondgebied vliegt. Dat heeft een hoge functionaris van het Pentagon donderdag gemeld. Canadese defensiemedewerkers denken ondertussen ook een tweede ballon boven hun grondgebied te hebben gezien.

De Amerikaanse inlichtingendiensten volgen de eerste ballon sinds die een paar dagen geleden het Amerikaanse luchtruim binnenkwam via Canada, onder meer door observaties met bemande militaire vliegtuigen. De ballon zou zich in de stratosfeer bevinden.

“Het gaat duidelijk om een surveillanceballon en zijn traject voert hem momenteel boven gevoelige locaties, met name nucleaire silo’s,” aldus een anonieme functionaris van het Pentagon. “Het is duidelijk dat de ballon spionage als doel heeft,” zegt een niet nader genoemde topambtenaar van het Amerikaanse ministerie van Defensie tegen persbureau Reuters.

De ballon zou zich momenteel boven Montana bevinden, in het westen van de VS. Hij vliegt al enkele dagen door het Amerikaanse luchtruim, maar werd al langer geobserveerd, aldus de bron. De VS houdt hem onder meer in de gaten met militaire vliegtuigen.

Neerschieten

Het Pentagon heeft op verzoek van president Joe Biden de mogelijkheid onderzocht om de ballon neer te schieten, maar heeft besloten om dat toch niet te doen vanwege het mogelijke risico van vallend puin, zegt de verantwoordelijke functionaris, die anoniem wenst te blijven. “We hebben geconstateerd dat hij zo groot is dat het puinschade kon veroorzaken, indien hij in bewoond gebied zou worden neergehaald,” zo wordt gezegd. Vanwege de grote hoogte vormt de ballon volgens het Pentagon geen gevaar voor vliegtuigen.

Pat Ryder, de woordvoerder van het Pentagon, wil alleen kwijt dat de North American Aerospace Defense Command (Norad) de bewegingen van de ballon observeert. Het toestel vormt volgens de woordvoerder ‘geen militair of fysiek risico voor de mensen op de grond’. Ook vliegt het te hoog om de luchtvaart te verstoren.

Onderzoek

De tweede ballon die boven Canada zou zijn gespot vormt volgens het Canadese ministerie van Defensie geen gevaar voor inwoners. Of het ook daadwerkelijk een Chinese spionageballon is, moet nog blijken. Maar de autoriteiten in het land staan in nauw contact met die in de VS, aldus het ministerie.

In een eerste reactie zei China de kwestie te onderzoeken. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Peking uit de hoop dat beide partijen de zaak rustig en voorzichtig kunnen behandelen. “China is een verantwoordelijk land en heeft zich altijd strikt gehouden aan de internationale wetten,” stelde Mao Ning, woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken. Mao zei ook dat poilitici en het publiek zich zouden moeten onthouden van een oordeel ‘tot we een helder begrip hebben van de feiten’. Beijing heeft nu verhelderd dat het om een civiel luchtschip zou gaan.

Toenemende spanningen

Het is niet de eerste keer dat het luchtruim op deze manier geschonden wordt. De ballon blijft deze keer wel langer dan normaal boven de VS. Washington staat met Peking in contact over het incident, dat toont hoe ver beide grootmachten gaan om elkaar te bespioneren te midden van toenemende spanningen.