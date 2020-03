Beurs hard onderuit door corona- en oliecrisis

Beeld EPA

De AEX-index dook voor eerste keer sinds januari 2019 onder de 500 punten. Het is het grootste procentuele koersverlies voor de hoofdindex sinds 24 augustus 2015. Het grootste dagverlies stamt nog altijd uit 1987. Op ‘Zwarte Maandag’ 19 oktober 1987 raakte de AEX 12 procent kwijt.



In Amsterdam was er pas na zo’n 30 minuten handelen een openingskoers van olie- en gasconcern Shell bekend. Het aandeel zag ruim 20 procent aan beurswaarde verdampen. In Londen raakte concurrent BP 19 procent kwijt.

Oliecrisis

Vorige week sloot de AEX-index al 1,5 procent in de min, na de week daarvoor vanwege de coronacrisis al 13,5 procent te hebben verloren.

De beursval wordt veroorzaakt door een nieuwe oliecrisis, in combinatie met de aanhoudende gevolgen van de corona-uitbraak. Midden in het mondiale corona-infarct heeft Saoedi Arabië dit weekend besloten een robbertje te vechten met Rusland over de macht in de oliewereld.

Vrijdag liepen onderhandelingen over afspraken over de olieproductie tussen oliekartel Opec, met Saoedi-Arabië als aanvoerder, en Rusland spaak. Opec wil dat alle olielanden hun productie verlagen, om de enorme tik vanwege de coronacrisis te compenseren. Sinds de uitbraak in januari daalde de olieprijs gestaag.

Machtsspel

Maar Rusland, dat geen lid is van het oliekartel, wil niet meespelen. Daarop besloten de Saoedi’s dit weekend tot een machtsspel; zij gaan de productie komende maand 20 procent verhogen, officieel om hun inkomstenderving te compenseren. Maar achter de schermen doen ze dat vooral om de Russen, die als een van de grootste ongebonden olielanden al jaren rebelleren, een lesje te leren.

De reacties bleven niet uit. In de nacht van zondag op maandag daalde de olieprijs een kwart. Een vat Noordzee-olie kostte rond elf uur maandagochtend nog maar 34,60 dollar. Vorige week maandag was dat nog 52,63 dollar. In het kielzog daarvan kelderden ook de beurzen; eerst in Azië, maandagochtend in Europa.

Coronamaatregelen

De olie-oorlog komt boven op de impact van de coronacrisis, die nu vooral Europa in zijn greep heeft. Italië heeft zijn meest industriële regio goeddeels afgesloten, wat grote gevolgen zal hebben voor de economie van het land - en daarmee de Europese Unie. Ook coronamaatregelen in Duitsland en Frankrijk, de andere pijlers van de Europese economie, drukken de vooruitzichten.

Steeds meer bedrijven stellen hun vooruitzichten bij vanwege die ontwikkelingen. KLM schrapt maandag al haar vluchten naar Milaan en Venetië en heeft haar vluchten naar andere Italiaanse bestemmingen ingeperkt. Lufthansa heeft inmiddels de helft van haar Europese vluchten geschrapt.

Rutte: te vroeg voor coronamaatregelen economie

Het kabinet voelt nog niet voor ‘drastische maatregelen’ om de effecten van het coronavirus op de economie op te vangen. “We kunnen een stootje hebben als Nederland,” zegt premier Mark Rutte. Volgens de regeringscoalitie zijn de verliezen op de beurs ‘zorgelijk’, maar de meeste partijen achten het nog niet noodzakelijk om in te grijpen. Het virus is allereerst een gezondheidscrisis, benadrukken politici.

