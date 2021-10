Betere aansluiting op nieuwe virtuele ‘metaverse’: moederbedrijf Facebook gaat Meta heten

Topman Mark Zuckerberg deelt zijn ambitieuze plannen voor Meta en de virtual reality-wereld die hij in tien tot vijftien jaar hoopt op te bouwen. Beeld Eric Risberg/AP

Volgens topman Mark Zuckerberg sluit de nieuwe naam beter aan op de toekomst die hij met het Amerikaanse concern voor ogen heeft. De socialemedia-app blijft wel gewoon Facebook heten. Het concern daarachter is ook eigenaar van Instagram, WhatsApp en Oculus.

Meta verwijst naar de zogenoemde ‘metaverse’ die het bedrijf wil bouwen. Die metaverse is een wereld in virtual reality waar sociale media, spellen en webwinkels samenkomen, zodat gebruikers die wereld niet meer hoeven te verlaten. In de visie van Facebook moet het een combinatie worden van de fysieke en de virtuele wereld, die toegankelijk is terwijl je online bent. “Het kan nieuwe creatieve, sociale en economische mogelijkheden bieden,” aldus Zuckerberg.

Volgens Zuckerberg moet zijn metaversum toegankelijk worden via allerlei platforms: virtual reality, augmented reality (denk aan een normale bril waarop tekst wordt geprojecteerd), de pc, mobiele apparaten en spelcomputers. En, zo benadrukt hij: het metaversum wordt niet ontwikkeld of gecontroleerd door één enkel bedrijf. Zoals Facebook.

Nog tien tot vijftien jaar

De technologie die nodig is voor het metaversum is overigens nog lang niet klaar. Zuckerberg schat dat het zeker tien tot vijftien jaar duurt voordat we er echt iets mee kunnen. Wat hem betreft zijn er alleen al in Europa zo’n tienduizend banen te vergeven voor de ontwikkeling ervan.

Eerder voerde Google al een vergelijkbare naamsverandering door. Het moederbedrijf van de bekende zoekmachine gaat sinds een aantal jaar door het leven als Alphabet. Daaronder vallen naast Google Search en Google Cloud ook onder meer Android en YouTube.

Critici zien de naamsverandering bij Facebook als een moedwillige poging om de aandacht af te leiden van de vele schandalen rondom het bedrijf. Zo bracht een klokkenluidster recent een reeks interne documenten naar buiten, die aantoonden dat het bedrijf niets deed met verontrustende interne onderzoeksresultaten en te weinig deed tegen nepnieuws en complottheorieën.