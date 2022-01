Betekent het ‘Pork Pie Plot’ het einde van Boris Johnson?

Boris Johnson voor 10 Downing Street, de ambtswoning van de Britse premier. Beeld REUTERS

Vertrouwelingen van Johnson omschrijven het plan van de twintig schertsend als het ‘Pork Pie Plot’ – het vleespasteiplot. Een van de parlementariërs die bij het plan betrokken zou zijn, Alicia Kearns, vertegenwoordigt het kiesdistrict Rutland en Melton – de geboorteplaats van de (in Engeland) wereldberoemde Melton Mowbrayvleespastei. Bovendien: ‘pork pies’ is slang voor liegen.

Het ‘Pork Pie Plot’ dus. Britse media staan de afgelopen dagen sowieso vol plannen met namen die regelrecht afkomstig lijken uit een middelmatige spionagethriller. Neem ‘Operation Save Big Dog’, het plan om de fouten van Johnson in de schoenen te schuiven van zijn naaste medewerkers.

En dan is er nog ‘Operation Red Meat’, de nog opmerkelijkere en ietwat dubieuze bijnaam van een charmeoffensief dat de premier volgens politieke tegenstanders zou hebben geopend. Een aantal plannen dat afgelopen week werd geïntroduceerd – een aanpassing van de financiering van de BBC, versoepelde coronamaatregelen, strenger optreden tegen migranten op het Kanaal – vinden zij wel erg opmerkelijk getimed.

Koffer vol wijn

Maar hoe ludiek de bijnamen ook klinken, Johnson zal er allerminst om kunnen lachen. De parlementariërs achter het ‘Pork Pie Plot’ lijken volgens Britse media een serieuze kans te maken om 54 handtekeningen te verzamelen onder de 360 Conservatieve afgevaardigden. Halen zij die drempel, dan volgt een leiderschapsverkiezing.

Reden voor alle onvrede is ‘Partygate’. De afgelopen weken wordt er steeds meer bekend over een nog onbekend – maar groot – aantal borrels en feestjes dat tijdens de lockdowns in en rond het kabinet van Johnson zou hebben plaatsgevonden.

Het pijnlijkst (tot nu toe): een borrel aan de vooravond van de uitvaart van prins Philip, midden in een lockdown, waarvoor zelfs een koffer vol wijn de tuin van Downing Street 10 in zou zijn gesleept.

Johnson zei dinsdag in een – volgens Britse media ‘rampzalig’ – interview met Sky News dat hij niet wist dat de feestjes tegen de regels waren. Maar volgens zijn oud-adviseur Dominic Cummings, thans een van zijn grootste vijanden, was de premier ten minste voor één feestje gewaarschuwd.

Zwaard van Damocles

Nou wordt Johnson al zijn hele politieke loopbaan achtervolgd door schandalen, maar inmiddels zakt hij ook weg in de peilingen. Het lijkt de belangrijkste verklaring voor de actie van de ‘samenzweerders’, die vooral afkomstig zijn uit voormalig Labourgebied – ze dreigen hun plek te verliezen. De Britse krant The Guardian schrijft over een ‘giftige sfeer’ in de partij, waarbij bijna niemand weet waar de ander staat.

Overigens hangt er nóg een zwaard van Damocles boven Downing Street. Topambtenaar Sue Gray werkt op dit moment aan een rapport over ‘Partygate’, waarvoor ook Johnson is gehoord. Wanneer het rapport uitkomt, is onduidelijk – mogelijk eind deze week al. Maar explosief wordt het zeker.