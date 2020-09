Bestuurder zelfrijdende Uber-auto in VS aangeklaagd om dodelijk ongeluk

Rafaela Vasquez achter het stuur van de auto, enkele seconden voor de auto een voetganger raakte. Beeld AP

De bestuurder zat in de zelfrijdende auto in de plaats Tempe om eventueel in te grijpen, maar kon niet voorkomen dat een voetganger werd doodgereden. Het was de eerste keer dat in de VS een voetganger om het leven kwam als gevolg van een aanrijding met een zelfrijdende auto.

Rafaela Vasquez (46) ontkende dinsdag schuld aan de dood van slachtoffer Elaine Herzberg, die op het moment van het ongeluk in het donker plotseling een autoweg overstak met een fiets aan de hand. Volgens de politie van de stad Tempe keek Vasquez op het moment van het ongeluk niet naar de weg, maar naar beneden. Onderzoek naar het oorzaak van de crash wees uit dat Vasquez op haar telefoon naar een televisieprogramma keek. Zelf ontkent ze dat dit het geval is.

Aanklagers kwamen in maart vorig jaar al tot de conclusie dat Uber als bedrijf niet kon worden aangeklaagd vanwege het ongeluk. Het techbedrijf achter de bekende taxi-app besloot in maart 2018 naar aanleiding van het ongeluk per direct al zijn proeven met zelfrijdende auto's te staken.