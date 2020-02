Bestuur Democraten VS wil hertelling in Iowa

Pete Buttigieg (links) en Bernie Sanders. Beeld AFP

“Genoeg is genoeg,” twitterde Perez donderdag. Om er zeker van te zijn dat het publiek de uitslag vertrouwt, moet er volgens hem onmiddellijk worden begonnen met de hertelling. Het campagneteam rond kandidaat Bernie Sanders heeft eerder al om een hertelling gevraagd.



De voorverkiezingen werden maandag gehouden. De uitslag werd diezelfde avond al verwacht. Maar door een fout in de programmering van een app waarmee districten hun uitslag moeten doorgeven, liepen de Democraten grote vertraging op met het tellen van de stemmen. De uitslagen moesten hierdoor aan de hand van foto’s van de stemformulieren worden gecontroleerd, waardoor de bekendmaking van het aantal stemmen werd uitgesteld. Dat gaf onder meer president Donald Trump de kans zijn tegenstanders als incompetent af te schilderen.

Buttigieg aan kop

De uitslag is er nog steeds niet. Donderdag was 97 procent van de stemmen geteld. Pete Buttigieg ligt met minimale voorsprong op Sanders aan kop, al is wel duidelijk dat Sanders in totaal meer stemmen heeft binnengehaald in Iowa.

Buttigieg was tot voor kort burgemeester van South Bend, een stadje in Indiana. Hij zet zich af tegen de uitgesproken linkse koers van de veertig jaar oudere Sanders, predikt eenheid en wil juist proberen gematigde Republikeinen naar zijn kamp te trekken.