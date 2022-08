Bestelwagen ingereden op terras in Brussel: lichtgewonden, bestuurder opgepakt

Midden in het centrum van Brussel reed een bestuurder met een busje in op een terras. Beeld BELGA

Het gebeurde even voor 13.00 uur in de Sint-Michielsstraat in Brussel: een bestuurder reed met een bestelbus in op de terrassen van de taverne Le Corbeau en de snackbar City Pizza. Het gaat om een zijstraat van de drukke Nieuwstraat, een belangrijke winkelstraat in de Belgische hoofdstad.

De toedracht is nog onduidelijk, net als de vraag of er opzet in het spel was. De omstandigheden van het incident worden onderzocht, zegt het Openbaar Ministerie, dat later met meer informatie komt. De politie heeft de bestuurder enkele uren na het incident opgepakt in Antwerpen. De man zou bekend zijn bij justitie, maar de politie gaat naar verluidt niet uit van een terreurdaad.

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden liet weten ‘in nauw contact met onze veiligheidsdiensten’ te staan. “De situatie wordt op de voet opgevolgd. Dank aan de hulpdiensten voor hun inzet,” schreef ze op Twitter.

De zes slachtoffers hoeven niet naar het ziekenhuis, meldt de brandweer. Ze liepen slechts lichte verwondingen op. “Ze zijn in shock, maar stellen het goed,” aldus burgemeester Philippe Close. De slachtoffers werden samen met enkele getuigen naar het politiebureau gebracht voor verhoor. De gewonden waren toeristen en enkele medewerkers van de gemeente Brussel die aan het lunchen waren.

Razend tempo

“Wij zaten gewoon op het terras te genieten. De terrasjes zaten redelijk goed vol. Plots kwam een witte bestelwagen met een razend tempo aangereden, slingerend van links naar rechts. We zijn tegen de muur gesprongen. In de andere straat heeft de bestuurder nog een terras geraakt en daarna is de bestelwagen in volle vaart weggereden,” vertelt een getuige op de Belgische Radio 1. Op camerabeelden is te zien hoe de bus voorbij raast. Tafeltjes kieperen om, mensen vallen van hun stoel.

“Ik hoorde een luide knal en zag hoe de bestelwagen inreed op het terras. Mensen waren in paniek, schreeuwden en lagen op de grond,” vertelt getuige Nabil, een werknemer van een Nike-winkel in de buurt, aan Het Laatste Nieuws.