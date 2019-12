Beroemde waterval Victoria Falls opgedroogd

De opwarming van de aarde legt een nieuwe wond bloot: de ooit roemruchte waterval Victoria Falls droogt op tot een zielloos straaltje water. Toeristen zijn teleurgesteld, voor de lokale ondernemers kunnen de gevolgen veel groter zijn.

Victoria Falls is al decennia een vaste waarde in de topattracties voor toeristen in zuidelijk Afrika. Het water van de rivier Zambezi stortte er over een breedte van bijna twee kilometer 108 meter naar beneden. Miljoenen mensen hebben zich mogen vergapen aan dit natuurfenomeen. Maar door aanhoudende droogte, de ergste in een eeuw, is er van de Zambezi nog maar een zielig stroompje over. Iedere bezoeker moet nu eerst goed kijken waar het water naar beneden klettert.

“Het is niet de eerste keer dat we last hebben van droogte,” zegt Dominic Nyambe, een dertiger die in Livingstone, aan de Zambiaanse kant van de Victoria Falls een winkeltje heeft met handwerk voor toeristen. “Maar het is de eerste keer dat het zo erg is en daar hebben we last van. Er komen minder bezoekers.” Benjamin Konig, een student uit Duitsland, is een van hen. Hij is teleurgesteld. “Je ziet maar een klein beetje water tussen rotsen naar beneden vallen,” aldus Konig.

Volgens de president van Zambia, Edgar Lungu, laat het droogvallen van Victoria Falls zien wat de klimaatverandering aanricht. Harald houdt een slag om de arm. “Het is soms moeilijk om een gebeurtenis toe te schrijven aan de opwarming van de aarde. Maar als dit hier vaker gaat gebeuren, ja, dan kun je dit inderdaad een gevolg noemen van de verandering van het klimaat,” aldus de wetenschapper. Metingen wijzen intussen uit dat de regio steeds vaker worstelt met droogte. De vorige periode diende zich drie jaar geleden nog aan.

Wetenschapper Richard Beilfuss concludeert op basis van 30 jaar onderzoek naar de Zambezi dat de klimaatopwarming de komst van de moesson vertraagt. Als de regen zich aandient, valt het water in een kortere tijd uit de lucht. “Dat leidt weer tot een langer droogteseizoen,” aldus Beilfuss.

