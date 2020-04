Bernie Sanders stapt uit presidentsrace, Biden roept op tot eenheid binnen partij

Bernie Sanders. Beeld EPA

Joe Biden (77) is nu als enige kandidaat over om het tijdens de verkiezingen in november op te nemen tegen zittend president Donald Trump (73), de kandidaat van de Republikeinen. “Ik wens hem veel succes,” zei Sanders over Biden in een toelichting op zijn beslissing. “We moeten de gevaarlijkste president uit de moderne Amerikaanse geschiedenis zien te verslaan.”

Biden, van 2009 tot 2017 vice-president onder president Barack Obama, dringt aan op eenheid binnen de Democratische Partij. Hij zei de aanhangers van Sanders te begrijpen: “Ik zie jullie, ik hoor jullie en ik begrijp wat we snel in dit land gedaan moeten krijgen. Ik hoop dat jullie bij ons komen, jullie zijn welkom en jullie zijn nodig.”

Aangenomen wordt dat de Democraten Biden in augustus tijdens het partijcongres officieel tot kandidaat benoemen. Deze conventie zou eigenlijk in juli plaatsvinden, maar is verschoven door de coronacrisis.

I know Bernie well. He’s a good man, a great leader, and one of the most powerful voices for change in our country. And it’s hard to sum up his contributions to our politics in one, single tweet. So I won’t try to. https://t.co/Z6OkCDWFNm — Joe Biden (@JoeBiden) 8 april 2020

‘Ondergedoken’

Hoe Biden de hereniging van zijn verdeelde partij voor zich ziet, is volgens The New York Times door de lockdowns onduidelijk. Biden is ‘ondergedoken’ in zijn woning in Wilmington (Delaware). Hij richt zich zo nu en dan via tv en internet tot de buitenwereld.

Van een gezamenlijk optreden van Biden en Sanders om eenheid uit te stralen, lijkt het voorlopig niet te komen. En het uitstel van het Democratische partijcongres naar augustus, betekent ook dat Biden minder tijd heeft om als presidentskandidaat campagne te voeren.

Door de pandemie is het ook de vraag hoe Trump en Biden de komende maanden hun campagne gestalte zullen geven. Dinsdag werden, ondanks een roep van de Democraten om dat niet te doen, voorverkiezingen gehouden in de staat Wisconsin. De voorverkiezingen in Louisiana, Georgia en Ohio werden wel uitgesteld.

Joe Biden (links) en Bernie Sanders (rechts) tijdens een debat. Beeld AFP

Meer dan twintig kandidaten

Meer dan twintig Democraten startten vorig jaar hun campagne voor de Democratische kandidatuur, maar in de voorbije maanden haakte iedereen af, met uitzondering van Sanders en Biden. Tot nu toe wist Sanders tijdens de Amerikaanse voorverkiezingen 914 afgevaardigden achter zich te krijgen, Joe Biden heeft er 1217.

Aan het begin van de voorverkiezingscampagne leek Sanders de populairste kandidaat bij de Democraten, maar hij zag zijn voorsprong in landelijke peilingen geleidelijk in rook opgaan. Daarnaast steunden veel kandidaten die zich terugtrokken uit de race vervolgens Biden. Zij riepen hun aanhangers op zich achter de ex-vicepresident te scharen.

Lang volgehouden

Bernie Sanders weigerde lang de handdoek in de ring te gooien. “Donald Trump móet verslagen worden en ik zal er alles aan doen om dat te bewerkstelligen,” zei Sanders vorige maand nog. Wel erkende hij dat zijn kansen begonnen te slinken.

President Donald Trump heeft inmiddels gereageerd op de beslissing van Sanders. Hij schrijft dat het establishment van de Democraten een overwinning heeft geboekt, nu Biden hoogstwaarschijnlijk de presidentskandidaat van de partij wordt.