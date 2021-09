Benzinetekort en dalende beurskoers brengen Bolsonaro tot bezinning

Op 7 september liet president Jair Bolsonaro zich nog omringen door actievoerende aanhangers. Beeld AFP

De onrust begon allemaal met stevige uitspraken van Bolsonaro op 7 september, Braziliës onafhankelijkheidsdag. De president verkondigde bij demonstraties tegen het hoog­gerechtshof in Brasilia en São Paulo, waar hij zelf aanwezig was, dat hij voortaan alle uitspraken van het hof naast zich neer zou leggen. Tegen hem en zijn zoons lopen onderzoeken wegens corruptie en het verspreiden van nepnieuws, onder andere over het coronavirus.

Diezelfde dag gingen volgens cijfers van de politie honderdduizenden mensen de straat op om tegen het hof en voor Bolsonaro te protesteren. De protesten zijn niet opgehouden en volgens een groep onderzoekers dreigen ze zelfs uit te lopen op een staatsgreep. Er zou een vergelijkbare aanval worden voorbereid als de bestorming van het Capitool door aanhangers van Donald Trump in januari.

Benzinetekorten

In Brasilia bivakkeerden gisteren nog circa duizend mensen bij de vestiging van het hooggerechtshof. In vijftien deelstaten houden vracht­wagenchauffeurs de wegen bezet. In enkele deelstaten zijn al onder andere benzinetekorten gemeld.

Het Braziliaanse bedrijfsleven heeft grote zorgen over de onrust die dit ­alles met zich meebrengt. Ondernemers roepen om stabiliteit. De beurs in São Paulo zakte woensdag met 3,78 procent en de dollar steeg in waarde, een fenomeen waar Brazilianen zich al langer zorgen over maken. Hun reaal is op dit moment een van de zwakste munten in Latijns-Amerika.

President Bolsonaro, die aanvan­kelijk ingenomen was met de steun van de vrachtwagenchauffeurs, koos eieren voor zijn geld en maande zijn aanhangers hun actie te stoppen, in het belang van de economie. De po­litie zei tegen de Braziliaanse media te verwachten dat de vrachtwagenchauffeurs daaraan gehoor zullen geven.

Impeachment

De roep om impeachment, die al snel te horen was na het aantreden van Bolsonaro als president in januari 2019, zwelt opnieuw aan. Op 7 september gingen ook tegenstanders van de regering de straat op en op zondag 12 september zijn in het hele land ­demonstraties georganiseerd om afzetting van Bolsonaro af te dwingen.

De protesten tegen de president zijn georganiseerd door (centrum-)rechtse maatschappelijke organisaties en partijen, maar ook linkse partijen en vakbonden hebben al aangekondigd deel te nemen. Dat is vrij bijzonder omdat er onder links groot wantrouwen bestaat tegen (centrum-)rechts.

In 2016 stemde de hele centrum-rechtse oppositie voor de impeachment van president Dilma Rousseff van de linkse Arbeiderspartij. Eensgezindheid tegen Bolsonaro vinden veel linkse Brazilianen nu belang­rijker dan onderlinge conflicten met andere oppositiepartijen.