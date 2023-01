Benedictus XVI, de eerste paus in 700 jaar die vrijwillig aftrad, worstelde met talrijke schandalen (1927-2022)

Paus Benedictus XVI tijdens zijn kerstboodschap in 2012. Beeld MAURIZIO BRAMBATTI / EPA

‘Habemus papam’. Het is 19 april 2005, een afgeladen Sint-Pietersplein in Rome houdt de adem in. Na vier stemronden is er een nieuwe paus, eentje die de moeilijke taak wacht paus Johannes Paulus II na 27 jaar op te volgen. Als de naam kardinaal Joseph Ratzinger valt, gevolgd door de titel Benedictus XVI, is een lichte teleurstelling voelbaar.

Na de charismatische Johannes Paulus II is het nu de beurt aan zijn wat kleurloze adjudant, een pianospelende kamergeleerde. Een Duitser. In zijn eerste woorden noemt hij zich, zeer bewust van de schaduw van zijn voorganger, ‘een nederig en eenvoudig arbeider in de wijngaard van de Heer’.

Een bescheidenheid die bij kardinaal Ratzinger past, maar geen recht doet aan zijn staat van dienst. Op het moment dat Ratzinger tot paus wordt gekozen, is hij al bijna 25 jaar prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer, tot 1908 bekend onder de naam Heilige Inquisitie, en daarmee de hoeder van het geloof.

Tweede Wereldoorlog

Joseph Ratzinger wordt op 16 april 1927 geboren in het Beierse Marktl am Inn als jongste in een gezin van drie. Zijn vader was politieagent en fel tegenstander van het naziregime.

In 1939 begint de dan 12-jarige Joseph aan een priesteropleiding. Het seminarium van Traustein weigert de studenten aanvankelijk aan te melden bij de Hitlerjugend. Onder druk van het regime worden de leerlingen uiteindelijk toch aangemeld.

In de oorlog wordt tiener Ratzinger als Luftwaffehelfer onder meer ingezet bij de verdediging van een vliegtuigfabriek. Vlak voor de Duitse overgave in 1945 deserteert hij.

Na de oorlog studeert Ratzinger filosofie en theologie aan de hogeschool in Freising en, later, aan de Universiteit van München. In juni 1951 wordt hij, samen met zijn drie jaar oudere broer Georg, tot priester gewijd. Vanaf het einde van de jaren vijftig tot en met zijn benoeming tot aartsbisschop van München en Freising in 1977 doceert Ratzinger theologie en dogmatiek aan verschillende Duitse universiteiten.

Hang naar traditie

Het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) maakt diepe indruk op de jonge hoogleraar. Hoewel hij als paus Benedictus XVI wordt gezien als een conservatief, wordt Ratzinger tijdens het concilie gerekend tot de reformisten.

Hij is groot voorstander van de interreligieuze dialoog, maar blijft de superieure rol van de katholieke kerk verdedigen, terwijl tijdgenoten, en collega-hoogleraren als theoloog Hans Küng, juist de dogma’s van de kerk ter discussie stellen, onder meer die van de onfeilbaarheid van de paus.

Eenmaal paus draait Ratzinger een aantal verworvenheden van het Tweede Vaticaans Concilie terug. In 2007 herstelde hij het gebruik van het Latijn tijdens de mis en ook het oude gebruik om als priester de mis met de rug naar de gelovigen toe – en dus met het gezicht naar het altaar – te vieren.

Ook zijn manier van kleden laat een hang naar traditie zien. Paus Benedictus XVI gaat weer rode schoenen dragen onder zijn witte soutane en ook de mozetta, een korte mantel afgezet met een serie knopen en hermelijn, en de saturno, een traditionele rieten rode hoed, beleven een terugkeer. Zijn voorganger, paus Johannes Paulus II, had veel van die formaliteiten en uitingen van het pauselijke decorum laten varen, ook Benedictus’ opvolger Franciscus draagt vooral soberheid uit.

Bezem door de financiën

Als Ratzinger op 19 april 2005 als paus Benedictus XVI op het balkon van de Sint-Pieter zijn eerste urbi et orbi uitspreekt, erft hij een kerk vol problemen en schandalen.

Steeds meer gevallen van priesters die hun handen niet thuis kunnen of konden houden komen aan het licht, net als de verwoede pogingen van het Vaticaan om die priesters uit de wind te houden.

Ook de financiële schandalen uit het verleden blijven de Heilige Stoel achtervolgen, de Vaticaanse Bank zou decennia maffiageld hebben witgewassen en nog steeds zouden allerlei duistere figuren een rekening hebben bij de bank van het Vaticaan. Reden voor Ratzinger om al vrij snel na zijn verkiezing tot paus de bezem te halen door de financiën van de Heilige Stoel. Deze hervorming en openheid wordt tot op de dag van vandaag voortgezet door paus Franciscus.

Gestolen documenten

Ook tijdens zijn pausschap blijven schandalen de kerk achtervolgen. Zo verschijnt in 2012 een boek Sua Santità, dat is gebaseerd op documenten die van het bureau van de paus zelf zijn gestolen. De documenten verhalen van aanhoudende problemen binnen de Vaticaanse muren.

Volgens sommigen hebben het boek en de schandalen ertoe bijgedragen dat paus Benedictus XVI na nog geen acht jaar afstand nam van zijn pausschap. Op 11 februari 2013 zegt hij tijdens een zaligverklaring, in het Latijn, dat hij niet meer de kracht heeft om het ‘ministerschap van Petrus’ te vervullen. Er is wat verwarring onder de aanwezigen, maar hij zegt het echt: paus Benedictus XVI maakt plaats voor een opvolger.